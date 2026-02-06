コウダイは赤、緑、黒！ NEC残留の22歳日本代表にファン歓喜。スタンドに熱烈メッセージ
それは前半の途中に起こった。
「コウダイは赤、緑、黒」の横断幕。「SANO」とプリントされた背番号23のユニホームを誇らしげに掲げるサポーターもいる。『ESPN NL』の公式Xが動画を公開。「NECのファンは23分に、佐野航大の残留を非常に喜んでいることを表明した」と綴る。
現地２月４日に行なわれたKNVBカップ準々決勝・フォーレンダム戦でのことだ。前日まで大きな話題を集めた佐野の移籍騒動。アヤックスやプレミアリーグのノッティンガム・フォレストからオファーが届いたが、最終的に22歳の日本代表はNECに残った。
現地メディア『VoetbalPrimeur』は、「ナイメーヘンのサポーターはサノの決断を喜び、感謝の意を表した」などと報じ、以下のように続ける。
「NECとフォーレンダムの試合中（１−０で勝利）に、サポーターたちは『コウダイは赤、緑、黒』と書かれた横断幕を掲げた。これはNECのクラブカラーだ。サノはこの応援を喜び、自身のインスタグラムにその横断幕の写真と、所属クラブであるNECと同じ色のハートマークを投稿した」
今冬の動きはひとまずなかったが、佐野自身はファン・サポーターのリアクションを嬉しく思っているようだ。なお、フォーレンダム戦に佐野は先発フル出場し、勝利に貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画＆画像】それは“23分”に起こった。コウダイは俺たちのクラブにいる！ 佐野本人も感激、ハートマーク３つ
