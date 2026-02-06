¡ÚWBC¡ÛÂæÏÑ¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï½ù¼ãô¦¤ä¸ÅÎÓâÏßì¤éNPBÁÈ¤¬Ãæ¿´¡¡ÆüËÜÌîµå¡È½ÏÃÎ¡É¤Ç1¼¡RºÇÂç¤Î¶¯Å¨¤«
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î½Ð¾ìÅÐÏ¿Áª¼ê¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¥×¡¼¥ëC¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Ï¡¢NPB·Ð¸³¼Ô¤âÂ¿¤¯»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÏÆüÊÆÊ£¿ôµåÃÄ¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬3Ç¯¿äÄê15²¯±ß¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÈÂæÏÑNo¡¦1±¦ÏÓ¡É¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡Ë¤À¡£ºÇÂ®158¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨ÊÑ²½µå¤âÂ¿ºÌ¤Ç¡¢24Ç¯¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Îûç緂°Ò¡Ê¥Æ¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥¤¡Ë¤¬¼Âà¤·¤¿¤À¤±¤ËÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ÅÎÓâÏßì¡Ê¥°¡¼¥ê¥ó¡¦¥ë¥§¥ä¥ó¡Ë¤äÂ¹°×âý¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¡¼¥ì¥¤¡Ë¤éÆüËÜµå³¦¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÅê¼ê¿Ø¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÎÓ°Â²Ä¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¡Ë¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÇMLBÄÌ»»235»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ä¥°éÀ®¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥§¥ó¡Ë¤âºò½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WBCÍ½Áª¤Ç4ÈÖ¤ËºÂ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò6Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëËÜÀï½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¼´¤òÃ´¤¦¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â24Ç¯½©¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²¬»³¡¦¶¦À¸¹â¹»½Ð¿È¤ÎÄÄ·æ·û¡Ê¥Á¥ó¡¦¥±¥Ä¥±¥ó¡Ë¤âÂÇÀþ¤ÎÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÇMLBÄÌ»»18È¯¤Î¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ê¸½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¡Ë¤äºòµ¨¥«¥Ö¥¹»±²¼3A¤Ç140»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦305¡¢20ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¼ã¼êÍË¾³ô¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥ó¥°¤âÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå³¦¤Ç¤ÏÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ç¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊ¿Ìî·Ã°ì»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢ÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸åÆ£¸÷Âº»á¤¬º£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Ê¤É¡¢NPB·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¿ô¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¼ê°éÀ®¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÂæÏÑ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉºÇÂç¤Î¶¯Å¨¤È¸À¤¨¤ë¡£