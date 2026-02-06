フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）が6日に放送され、衆院選（8日投開票）の終盤情勢について伝えた。

「選挙取材25年のプロが見る衆院選」と題し、終盤の情勢を分析。選挙ドットコム編集長の鈴木邦和氏が現在の情勢を解説した。

番組では、この日の新聞朝刊の見出しとして、読売新聞「自民、単独過半数の勢い 中道は大幅減」、毎日新聞「自維3分の2うかがう 自民勢い300超も 中道大幅減」と紹介した。

鈴木氏は、自民の議席予想を聞かれ、「単独で300に近づいている状況です」と言い、カズレーザーが「選挙期間に入ってから支持率をいうのはどういう変化なんですか？結構波があったりするんですけど」と聞くと、「実は支持率というもの自体はあんまり変わっていないんです。自民党の支持率は変わってないんですが、無党派、いわゆる支持政党のない方々、日本の有権者に大体4割くらいいるその方々が今、自民党に大量に流れている。具体的に言うと、われわれの調査では無党派の4割が自民党に入れるという人。一方でその対抗馬である中道改革連合はおよそ1割ちょっとなので4倍くらい差があるわけです。それが非常に今回の衆院選の大きな差となっていますね」と話した。