¡¡µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï6Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÌÔ¿áÀã¤ä¿á¤¤À¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹ßÀã¤¬Â³¤¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡6Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë¤ÏËÌ³¤Æ»25¥á¡¼¥È¥ë¡Ê35¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÅìËÌ18¥á¡¼¥È¥ë¡Ê30¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£7Æü¤ÏËÌ³¤Æ»23¥á¡¼¥È¥ë¡Ê35¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£7Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤ÇËÌ³¤Æ»50¥»¥ó¥Á¡£