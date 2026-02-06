３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

米国―日本の前回大会決勝の再現を望む声も多い中、虎視眈々と牙を研いでいるのが、１３年ぶり２度目の優勝を狙うドミニカ共和国だ。

最大の長所は何と言っても、どこからでも本塁打が出る打線。上位打線が想定されるタティス（パドレス）、Ｊ・ソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）、マチャド（パドレス）、ロドリゲス（マリナーズ）らはまさにオールスター級で、一つの失投が即失点につながる危険性がある。昨季４５発の新鋭カミネロ（レイズ）を下位に置くこともできる重厚なラインアップ。２人の捕手はいずれも昨季２０発以上を放っており、１番から９番まで穴という穴がない。連覇を狙う侍とは最短で準々決勝で対戦。高い壁となりそうだ。

過去の大会で弱点とされてきた投手陣も今大会は強力だ。サンチェス（フィリーズ）ら昨季２ケタ勝利の先発４人を擁すが、ストロングポイントはブルペン陣。エステベス（ロイヤルズ）、ドバル（ヤンキース）、アルバラド（アスレチックス）、Ｇ・ソト（パイレーツ）らは１００マイル（約１６１キロ）を超えるボールをどんどん投げ込んでくる。パワー型のブルペンとなった。球数制限があるＷＢＣでは救援の層の厚さは大きな武器になる。

投打ともメンバーをそろえてきたドミニカ共和国。同国のレジェンド・プホルス監督の鼻息は相当に荒いはずだ。

▽予想スタメン

１（右）タティス（パドレス）

２（左）Ｊ・ソト（メッツ）

３（一）ゲレロ（ブルージェイズ）

４（中）ロドリゲス（マリナーズ）

５（三）マチャド（パドレス）

６（二）マルテ（Ｄバックス）

７（指）カミネロ（レイズ）

８（捕）ウェルズ（ヤンキース）

９（遊）ペーニャ（アストロズ）