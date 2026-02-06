関東甲信は、明日7日(土)から8日(日)にかけて山沿いを中心に大雪となるでしょう。普段雪が少ない平野部でも雪の積もる所があり、交通機関の乱れなどにご注意ください。日中も気温が上がらず、寒さが厳しくなりそうです。

今日6日 日中は春の暖かさ

今日6日(金)の関東甲信は、広い範囲で晴れるでしょう。関東の沿岸部は午後ほど雲が多くなりますが、天気の崩れはなさそうです。雪が降るのは、関東北部や長野県北部の山沿いに限られるでしょう。





日中は、上空の暖かい空気と日差しで気温が上がります。最高気温は15℃前後の所が多く、東京都心で16℃と3月下旬並みの暖かさになるでしょう。ただ、午後は次第に北よりの風が強まり、冷たい空気に入れ替わります。東京都心の午後9時の気温は8℃くらいですが、朝よりも寒く感じられるでしょう。

週末は平野部でも大雪のおそれ

明日7日(土)から8日(日)にかけては、関東甲信の上空1500メートル付近でマイナス9℃以下と、今季最強クラスの寒気が流れ込む予想です。気圧の谷や風がぶつかることで雪雲が発生するでしょう。山沿いや山地を中心に、平地でも大雪となる所がありそうです。交通機関の乱れ、凍結によるスリップ事故や転倒などにご注意ください。



最新の予想では、雪が降りやすいのは7日(土)の昼頃から。7日(土)夕方から8日(日)昼頃にかけては、雪の範囲が広がるでしょう。予想より地上気温が低くなった場合や降水量が多くなった場合には、大雪となる地域が拡大する可能性があります。気温は日中もあまり上がらず、東京都心の最高気温は7日(土)が5℃、8日(日)は4℃と、震える寒さになるでしょう。



【24時間降雪量(多い所)】

7日(土)6時〜8日(日)6時まで

甲信地方 20センチ

関東北部の山地 10センチ

箱根〜多摩地方・秩父地方 5センチ

関東北部・南部の平地 3センチ



8日(日)6時から9日(月)6時まで

関東北部の山地・甲信地方 40センチ

関東北部の平地・箱根〜多摩地方・秩父地方 5センチ

関東南部の平地 3センチ

普段は雪の少ない所で「大雪」予想 特に注意すべき場所は?

普段、雪に慣れていない方が雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや車のタイヤによって雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に白線部分は水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため更に危険です。



これらの場所は、特に気を付けて、歩いてください。