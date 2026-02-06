リスク回避の動き広がる 銀急落に米株先物下落 豪ドル円108.30円台 リスク回避の動き広がる 銀急落に米株先物下落 豪ドル円108.30円台

リスク回避の動きが広がっている。豪ドル円は108.30円台まで下落、豪ドルは対ドルでも下げている。



きょうも東京市場で貴金属価格が下落。時間外でNY金は3%超安。パラジウム、プラチナも下落。スポット銀は5%超下落し1オンス＝67ドル台、昨年12月19日以来の安値をつけている。



来週末からの春節大型連休を前に中国の投資家やファンドが利益を確定しているとの声。銀は市場規模が金よりも小さいため値動きが激しく、トレーダーは銀市場はマーケットというよりもカジノだと指摘。



米株は時間外でも下落、ナスダックは1.2%下げている。FRBのタカ派化が警戒されている。クック理事らFRB当局者は追加利下げに消極的な姿勢を示しているほか、次期FRB議長のウォーシュ氏はタカ派との印象が強い。





東京時間09:00現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48810.00（-188.00 -0.38%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6772.75（-48.00 -0.70%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24348.75（-302.25 -1.23%）



ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4736.80（-152.70 -3.12%）

