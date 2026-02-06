ドル円理論価格 1ドル＝156.88円（前日比+1.34円） ドル円理論価格 1ドル＝156.88円（前日比+1.34円）

ドル円理論価格 1ドル＝156.88円（前日比+1.34円）



割高ゾーン：157.96より上

現値：156.70

割安ゾーン：155.81より下



過去5営業日の理論価格

2026/02/05 155.54

2026/02/04 155.19

2026/02/03 154.47

2026/02/02 155.27

2026/01/30 155.35



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

