ライト工業<1926.T>がカイ気配スタートで５日続伸、１月１９日につけた昨年来高値３７３５円を一気に上抜き新値街道に突入した。法面保護工事や地盤改良工事など特殊土木に強みをもつ建設会社で業績も好調な推移をみせている。豊富な手持ち工事の施工が進捗し売上高の伸びが顕著なほか、採算性が向上し利益面でも押し上げ効果が発現している。



同社が５日取引終了後に発表した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）決算は営業利益が前年同期比３２％増の１２４億２８００万円と大幅な伸びを達成、通期予想に対する進捗率も９０％超に達した。更に発行済み株式数５．３７％相当の２３０万株、金額ベースで７０億円を上限とする自社株買いを実施することも併せて発表（取得した自社株は２７年１月２９日付で全株消却予定）した。これらがポジティブサプライズとなり投資資金が集中する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS