6日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比26.8％増の978億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.6％増の616億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 食品 <1617> 、グローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> 、グローバルＸ スーパーディビィデンド－ＵＳ <2253> など7銘柄が新高値。ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が9.45％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が8.25％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が6.22％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が4.44％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が4.04％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は12.99％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は12.26％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は11.99％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は10.45％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は10.07％安と大幅に下落している。



日経平均株価が812円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金389億700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金300億7500万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が71億9000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が36億1000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が25億7600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億2500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億700万円の売買代金となっている。



株探ニュース

