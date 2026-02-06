決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … 伊勢化、ヤマックス、日精鉱 (2月5日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5449> 大阪製鉄 東Ｓ -17.70 2/ 5 3Q 赤転
<5729> 日精鉱 東Ｓ -13.87 2/ 5 3Q 264.34
<3417> 大木ヘルス 東Ｓ -11.11 2/ 5 3Q -6.56
<6994> 指月電 東Ｓ -10.00 2/ 5 3Q 94.17
<5285> ヤマックス 東Ｓ -9.95 2/ 5 3Q 4.69
<6998> タングス 東Ｓ -7.60 2/ 5 3Q -2.70
<6867> リーダー電子 東Ｓ -7.11 2/ 5 3Q 赤縮
<2926> 篠崎屋 東Ｓ -6.93 2/ 5 1Q 6.06
<4107> 伊勢化 東Ｓ -6.07 2/ 5 本決算 -15.69
<9130> 共栄タ 東Ｓ -4.79 2/ 5 3Q -13.88
<7372> デコルテＨＤ 東Ｇ -4.74 2/ 5 1Q 10.38
<1909> 日本ドライ 東Ｓ -4.18 2/ 5 3Q 66.88
<6769> ザイン 東Ｓ -4.08 2/ 5 本決算 黒転
<9127> 玉井船 東Ｓ -3.81 2/ 5 3Q -59.64
<5391> Ａ＆ＡＭ 東Ｓ -3.80 2/ 5 3Q -21.55
<9888> ＵＥＸ 東Ｓ -3.63 2/ 5 3Q -36.71
<3690> イルグルム 東Ｓ -3.59 2/ 5 1Q 864.71
<6249> ゲームカード 東Ｓ -3.22 2/ 5 3Q -39.52
<4615> 神東塗 東Ｓ -3.08 2/ 5 3Q -38.66
<8107> キムラタン 東Ｓ -3.03 2/ 5 3Q 赤拡
<8365> 富山銀 東Ｓ -2.70 2/ 5 3Q 37.19
<2497> ＵＮＩＴＥＤ 東Ｇ -2.41 2/ 5 3Q 赤転
<4582> シンバイオ 東Ｇ -2.35 2/ 5 本決算 赤縮
<7619> 田中商事 東Ｓ -2.13 2/ 5 3Q -5.79
<5199> 不二ラテ 東Ｓ -1.88 2/ 5 3Q 81.44
<3937> Ｕｂｉｃｏｍ 東Ｓ -1.85 2/ 5 3Q -1.51
<9853> 銀座ルノア 東Ｓ -1.66 2/ 5 3Q 126.47
<3712> 情報企画 東Ｓ -1.65 2/ 5 1Q 19.12
<6380> オリチェン 東Ｓ -1.42 2/ 5 3Q -81.63
<6771> 池上通 東Ｓ -1.34 2/ 5 3Q 赤縮
<6158> 和井田 東Ｓ -1.27 2/ 5 3Q -69.75
<5446> 北越メ 東Ｓ -1.23 2/ 5 3Q 赤転
<8772> アサックス 東Ｓ -0.98 2/ 5 3Q 12.59
<3202> ダイトウボウ 東Ｓ -0.78 2/ 5 3Q -26.79
<4558> 中京医薬 東Ｓ -0.49 2/ 5 3Q 13.97
<8045> 浜丸魚 東Ｓ -0.31 2/ 5 3Q 23.97
<3628> データＨＲ 東Ｇ -0.20 2/ 5 3Q －
<9639> 三協フロンテ 東Ｓ -0.19 2/ 5 3Q -7.70
<2425> ケアサービス 東Ｓ -0.13 2/ 5 3Q -67.99
<3059> ヒラキ 東Ｓ -0.12 2/ 5 3Q 赤転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース