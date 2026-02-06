―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5449> 大阪製鉄 　　　東Ｓ 　 -17.70 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤転
<5729> 日精鉱 　　　　東Ｓ 　 -13.87 　　2/ 5　　　3Q　　　264.34
<3417> 大木ヘルス 　　東Ｓ 　 -11.11 　　2/ 5　　　3Q　　　 -6.56
<6994> 指月電 　　　　東Ｓ 　 -10.00 　　2/ 5　　　3Q　　　 94.17
<5285> ヤマックス 　　東Ｓ　　 -9.95 　　2/ 5　　　3Q　　　　4.69

<6998> タングス 　　　東Ｓ　　 -7.60 　　2/ 5　　　3Q　　　 -2.70
<6867> リーダー電子 　東Ｓ　　 -7.11 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤縮
<2926> 篠崎屋 　　　　東Ｓ　　 -6.93 　　2/ 5　　　1Q　　　　6.06
<4107> 伊勢化 　　　　東Ｓ　　 -6.07 　　2/ 5　本決算　　　-15.69
<9130> 共栄タ 　　　　東Ｓ　　 -4.79 　　2/ 5　　　3Q　　　-13.88

<7372> デコルテＨＤ 　東Ｇ　　 -4.74 　　2/ 5　　　1Q　　　 10.38
<1909> 日本ドライ 　　東Ｓ　　 -4.18 　　2/ 5　　　3Q　　　 66.88
<6769> ザイン 　　　　東Ｓ　　 -4.08 　　2/ 5　本決算　　　　黒転
<9127> 玉井船 　　　　東Ｓ　　 -3.81 　　2/ 5　　　3Q　　　-59.64
<5391> Ａ＆ＡＭ 　　　東Ｓ　　 -3.80 　　2/ 5　　　3Q　　　-21.55

<9888> ＵＥＸ 　　　　東Ｓ　　 -3.63 　　2/ 5　　　3Q　　　-36.71
<3690> イルグルム 　　東Ｓ　　 -3.59 　　2/ 5　　　1Q　　　864.71
<6249> ゲームカード 　東Ｓ　　 -3.22 　　2/ 5　　　3Q　　　-39.52
<4615> 神東塗 　　　　東Ｓ　　 -3.08 　　2/ 5　　　3Q　　　-38.66
<8107> キムラタン 　　東Ｓ　　 -3.03 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤拡

<8365> 富山銀 　　　　東Ｓ　　 -2.70 　　2/ 5　　　3Q　　　 37.19
<2497> ＵＮＩＴＥＤ 　東Ｇ　　 -2.41 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤転
<4582> シンバイオ 　　東Ｇ　　 -2.35 　　2/ 5　本決算　　　　赤縮
<7619> 田中商事 　　　東Ｓ　　 -2.13 　　2/ 5　　　3Q　　　 -5.79
<5199> 不二ラテ 　　　東Ｓ　　 -1.88 　　2/ 5　　　3Q　　　 81.44

<3937> Ｕｂｉｃｏｍ 　東Ｓ　　 -1.85 　　2/ 5　　　3Q　　　 -1.51
<9853> 銀座ルノア 　　東Ｓ　　 -1.66 　　2/ 5　　　3Q　　　126.47
<3712> 情報企画 　　　東Ｓ　　 -1.65 　　2/ 5　　　1Q　　　 19.12
<6380> オリチェン 　　東Ｓ　　 -1.42 　　2/ 5　　　3Q　　　-81.63
<6771> 池上通 　　　　東Ｓ　　 -1.34 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤縮

<6158> 和井田 　　　　東Ｓ　　 -1.27 　　2/ 5　　　3Q　　　-69.75
<5446> 北越メ 　　　　東Ｓ　　 -1.23 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤転
<8772> アサックス 　　東Ｓ　　 -0.98 　　2/ 5　　　3Q　　　 12.59
<3202> ダイトウボウ 　東Ｓ　　 -0.78 　　2/ 5　　　3Q　　　-26.79
<4558> 中京医薬 　　　東Ｓ　　 -0.49 　　2/ 5　　　3Q　　　 13.97

<8045> 浜丸魚 　　　　東Ｓ　　 -0.31 　　2/ 5　　　3Q　　　 23.97
<3628> データＨＲ 　　東Ｇ　　 -0.20 　　2/ 5　　　3Q　　　　　－
<9639> 三協フロンテ 　東Ｓ　　 -0.19 　　2/ 5　　　3Q　　　 -7.70
<2425> ケアサービス 　東Ｓ　　 -0.13 　　2/ 5　　　3Q　　　-67.99
<3059> ヒラキ 　　　　東Ｓ　　 -0.12 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース