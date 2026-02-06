―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　水道機 <6403>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の12.5億円→19億円(前期は13.7億円)に52.0％上方修正し、一転して38.1％増益を見込み、一気に5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。

★No.3　かどや製油 <2612>
　26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.0％増の37.1億円に伸び、通期計画の36億円に対する進捗率が103.3％とすでに上回り、さらに5年平均の91.8％も超えた。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6403> 水道機 　　　　東Ｓ 　 +14.37 　　2/ 5　　　3Q　　　　黒転
<4012> アクシス 　　　東Ｓ 　 +13.91 　　2/ 5　本決算　　　　9.60
<2612> かどや製油 　　東Ｓ　　 +8.33 　　2/ 5　　　3Q　　　 21.99
<4414> フレクト 　　　東Ｇ　　 +6.15 　　2/ 5　　　3Q　　　　2.73
<7711> 助川電気 　　　東Ｓ　　 +4.77 　　2/ 5　　　1Q　　　　8.28

<9312> ケイヒン 　　　東Ｓ　　 +4.53 　　2/ 5　　　3Q　　　 19.75
<7971> 東リ 　　　　　東Ｓ　　 +3.21 　　2/ 5　　　3Q　　　 52.64
<1793> 大本組 　　　　東Ｓ　　 +2.68 　　2/ 5　　　3Q　　　　2.52
<7538> 大水 　　　　　東Ｓ　　 +2.51 　　2/ 5　　　3Q　　　 12.88
<4388> エーアイ 　　　東Ｓ　　 +2.11 　　2/ 5　　　3Q　　　-22.81

<4800> オリコン 　　　東Ｓ　　 +2.06 　　2/ 5　　　3Q　　　 16.44
<6248> 横田製 　　　　東Ｓ　　 +1.69 　　2/ 5　　　3Q　　　 18.22
<3242> アーバネット 　東Ｓ　　 +1.05 　　2/ 5　　上期　　　　黒転
<3326> ランシステム 　東Ｓ　　 +0.77 　　2/ 5　　　3Q　　　 -4.55
<4678> 秀英 　　　　　東Ｓ　　 +0.63 　　2/ 5　　　3Q　　　 39.45

<4491> Ｃマネージ 　　東Ｓ　　 +0.17 　　2/ 5　　　3Q　　　 19.18
<4926> シーボン 　　　東Ｓ　　 +0.16 　　2/ 5　　　3Q　　　282.50

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース