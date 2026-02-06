

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の2月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 水道機 <6403>

26年3月期の連結経常利益を従来予想の12.5億円→19億円(前期は13.7億円)に52.0％上方修正し、一転して38.1％増益を見込み、一気に5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



★No.3 かどや製油 <2612>

26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.0％増の37.1億円に伸び、通期計画の36億円に対する進捗率が103.3％とすでに上回り、さらに5年平均の91.8％も超えた。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6403> 水道機 東Ｓ +14.37 2/ 5 3Q 黒転

<4012> アクシス 東Ｓ +13.91 2/ 5 本決算 9.60

<2612> かどや製油 東Ｓ +8.33 2/ 5 3Q 21.99

<4414> フレクト 東Ｇ +6.15 2/ 5 3Q 2.73

<7711> 助川電気 東Ｓ +4.77 2/ 5 1Q 8.28



<9312> ケイヒン 東Ｓ +4.53 2/ 5 3Q 19.75

<7971> 東リ 東Ｓ +3.21 2/ 5 3Q 52.64

<1793> 大本組 東Ｓ +2.68 2/ 5 3Q 2.52

<7538> 大水 東Ｓ +2.51 2/ 5 3Q 12.88

<4388> エーアイ 東Ｓ +2.11 2/ 5 3Q -22.81



<4800> オリコン 東Ｓ +2.06 2/ 5 3Q 16.44

<6248> 横田製 東Ｓ +1.69 2/ 5 3Q 18.22

<3242> アーバネット 東Ｓ +1.05 2/ 5 上期 黒転

<3326> ランシステム 東Ｓ +0.77 2/ 5 3Q -4.55

<4678> 秀英 東Ｓ +0.63 2/ 5 3Q 39.45



<4491> Ｃマネージ 東Ｓ +0.17 2/ 5 3Q 19.18

<4926> シーボン 東Ｓ +0.16 2/ 5 3Q 282.50



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

