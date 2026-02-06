―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　ニコン <7731>
　26年3月期の連結最終損益を従来予想の200億円の黒字→850億円の赤字(前期は61.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4902> コニカミノル 　東Ｐ　　 -9.05 　　2/ 5　　　3Q　　　　黒転
<7731> ニコン 　　　　東Ｐ　　 -8.64 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤転
<3034> クオールＨＤ 　東Ｐ　　 -7.90 　　2/ 5　　　3Q　　　-16.50
<2317> システナ 　　　東Ｐ　　 -6.67 　　2/ 5　　　3Q　　　 44.23
<4042> 東ソー 　　　　東Ｐ　　 -6.11 　　2/ 5　　　3Q　　　 -6.74

<6479> ミネベア 　　　東Ｐ　　 -6.07 　　2/ 5　　　3Q　　　 16.23
<9401> ＴＢＳＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.80 　　2/ 5　　　3Q　　　 12.80
<4183> 三井化学 　　　東Ｐ　　 -5.77 　　2/ 5　　　3Q　　　-21.87
<8111> ゴルドウイン 　東Ｐ　　 -5.68 　　2/ 5　　　3Q　　　 -1.22
<2681> ゲオＨＤ 　　　東Ｐ　　 -5.63 　　2/ 5　　　3Q　　　 14.02

<6849> 日本光電 　　　東Ｐ　　 -5.23 　　2/ 5　　　3Q　　　-12.02
<4901> 富士フイルム 　東Ｐ　　 -5.13 　　2/ 5　　　3Q　　　 10.56
<3110> 日東紡 　　　　東Ｐ　　 -5.06 　　2/ 5　　　3Q　　　 15.53
<2801> キッコマン 　　東Ｐ　　 -5.02 　　2/ 5　　　3Q　　　 -3.87
<6965> ホトニクス 　　東Ｐ　　 -4.93 　　2/ 5　　　1Q　　　-23.96

<6370> 栗田工 　　　　東Ｐ　　 -4.85 　　2/ 5　　　3Q　　　 15.29
<8934> サンフロ不 　　東Ｐ　　 -4.79 　　2/ 5　　　3Q　　　 41.53
<6088> シグマクシス 　東Ｐ　　 -4.41 　　2/ 5　　　3Q　　　　3.33
<3580> 小松マテーレ 　東Ｐ　　 -4.34 　　2/ 5　　　3Q　　　　1.35
<4536> 参天薬 　　　　東Ｐ　　 -4.26 　　2/ 5　　　3Q　　　-20.48

<4188> 三菱ケミＧ 　　東Ｐ　　 -4.00 　　2/ 5　　　3Q　　　-44.68
<8158> ソーダニッカ 　東Ｐ　　 -3.77 　　2/ 5　　　3Q　　　 15.15
<5480> 冶金工 　　　　東Ｐ　　 -3.65 　　2/ 5　　　3Q　　　-42.03
<3632> グリーＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.32 　　2/ 5　　上期　　　 -3.94
<4792> 山田コンサル 　東Ｐ　　 -3.31 　　2/ 5　　　3Q　　　-29.07

<4975> ＪＣＵ 　　　　東Ｐ　　 -3.10 　　2/ 5　　　3Q　　　 13.19
<5632> 菱製鋼 　　　　東Ｐ　　 -2.64 　　2/ 5　　　3Q　　　-43.96
<4928> ノエビアＨＤ 　東Ｐ　　 -2.34 　　2/ 5　　　1Q　　　-26.18
<5401> 日本製鉄 　　　東Ｐ　　 -2.30 　　2/ 5　　　3Q　　　-89.76
<5408> 中山鋼 　　　　東Ｐ　　 -2.20 　　2/ 5　　　3Q　　　-55.15

<9424> 日本通信 　　　東Ｐ　　 -2.14 　　2/ 5　　　3Q　　　 26.47
<6417> ＳＡＮＫＹＯ 　東Ｐ　　 -1.74 　　2/ 5　　　3Q　　　 -0.33
<7186> 横浜ＦＧ 　　　東Ｐ　　 -1.64 　　2/ 5　　　3Q　　　 32.02
<3002> グンゼ 　　　　東Ｐ　　 -1.53 　　2/ 5　　　3Q　　　-13.35
<1898> 世紀東急 　　　東Ｐ　　 -1.29 　　2/ 5　　　3Q　　　　6.65

<9404> 日テレＨＤ 　　東Ｐ　　 -1.24 　　2/ 5　　　3Q　　　 48.50
<3837> アドソル日進 　東Ｐ　　 -1.23 　　2/ 5　　　3Q　　　 31.26
<9081> 神奈交 　　　　東Ｐ　　 -1.21 　　2/ 5　　　3Q　　　 -9.59
<7701> 島津 　　　　　東Ｐ　　 -1.19 　　2/ 5　　　3Q　　　　7.78
<8425> みずほリース 　東Ｐ　　 -1.04 　　2/ 5　　　3Q　　　　2.27

<7988> ニフコ 　　　　東Ｐ　　 -0.79 　　2/ 5　　　3Q　　　 -2.42
<8020> 兼松 　　　　　東Ｐ　　 -0.56 　　2/ 5　　　3Q　　　 22.07
<4326> インテージＨ 　東Ｐ　　 -0.42 　　2/ 5　　上期　　　 36.53
<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 　東Ｐ　　 -0.41 　　2/ 5　　　3Q　　　 11.66
<5351> 品川リフラ 　　東Ｐ　　 -0.41 　　2/ 5　　　3Q　　　　0.62

<8584> ジャックス 　　東Ｐ　　 -0.35 　　2/ 5　　　3Q　　　-17.43
<3676> デジハＨＤ 　　東Ｐ　　 -0.22 　　2/ 5　　　3Q　　　 36.60
<7609> ダイトロン 　　東Ｐ　　 -0.08 　　2/ 5　本決算　　　　0.61

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース