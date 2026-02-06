決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 日本製鉄、富士フイルム、三菱ケミＧ (2月5日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 ニコン <7731>
26年3月期の連結最終損益を従来予想の200億円の黒字→850億円の赤字(前期は61.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4902> コニカミノル 東Ｐ -9.05 2/ 5 3Q 黒転
<7731> ニコン 東Ｐ -8.64 2/ 5 3Q 赤転
<3034> クオールＨＤ 東Ｐ -7.90 2/ 5 3Q -16.50
<2317> システナ 東Ｐ -6.67 2/ 5 3Q 44.23
<4042> 東ソー 東Ｐ -6.11 2/ 5 3Q -6.74
<6479> ミネベア 東Ｐ -6.07 2/ 5 3Q 16.23
<9401> ＴＢＳＨＤ 東Ｐ -5.80 2/ 5 3Q 12.80
<4183> 三井化学 東Ｐ -5.77 2/ 5 3Q -21.87
<8111> ゴルドウイン 東Ｐ -5.68 2/ 5 3Q -1.22
<2681> ゲオＨＤ 東Ｐ -5.63 2/ 5 3Q 14.02
<6849> 日本光電 東Ｐ -5.23 2/ 5 3Q -12.02
<4901> 富士フイルム 東Ｐ -5.13 2/ 5 3Q 10.56
<3110> 日東紡 東Ｐ -5.06 2/ 5 3Q 15.53
<2801> キッコマン 東Ｐ -5.02 2/ 5 3Q -3.87
<6965> ホトニクス 東Ｐ -4.93 2/ 5 1Q -23.96
<6370> 栗田工 東Ｐ -4.85 2/ 5 3Q 15.29
<8934> サンフロ不 東Ｐ -4.79 2/ 5 3Q 41.53
<6088> シグマクシス 東Ｐ -4.41 2/ 5 3Q 3.33
<3580> 小松マテーレ 東Ｐ -4.34 2/ 5 3Q 1.35
<4536> 参天薬 東Ｐ -4.26 2/ 5 3Q -20.48
<4188> 三菱ケミＧ 東Ｐ -4.00 2/ 5 3Q -44.68
<8158> ソーダニッカ 東Ｐ -3.77 2/ 5 3Q 15.15
<5480> 冶金工 東Ｐ -3.65 2/ 5 3Q -42.03
<3632> グリーＨＤ 東Ｐ -3.32 2/ 5 上期 -3.94
<4792> 山田コンサル 東Ｐ -3.31 2/ 5 3Q -29.07
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ -3.10 2/ 5 3Q 13.19
<5632> 菱製鋼 東Ｐ -2.64 2/ 5 3Q -43.96
<4928> ノエビアＨＤ 東Ｐ -2.34 2/ 5 1Q -26.18
<5401> 日本製鉄 東Ｐ -2.30 2/ 5 3Q -89.76
<5408> 中山鋼 東Ｐ -2.20 2/ 5 3Q -55.15
<9424> 日本通信 東Ｐ -2.14 2/ 5 3Q 26.47
<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ -1.74 2/ 5 3Q -0.33
<7186> 横浜ＦＧ 東Ｐ -1.64 2/ 5 3Q 32.02
<3002> グンゼ 東Ｐ -1.53 2/ 5 3Q -13.35
<1898> 世紀東急 東Ｐ -1.29 2/ 5 3Q 6.65
<9404> 日テレＨＤ 東Ｐ -1.24 2/ 5 3Q 48.50
<3837> アドソル日進 東Ｐ -1.23 2/ 5 3Q 31.26
<9081> 神奈交 東Ｐ -1.21 2/ 5 3Q -9.59
<7701> 島津 東Ｐ -1.19 2/ 5 3Q 7.78
<8425> みずほリース 東Ｐ -1.04 2/ 5 3Q 2.27
<7988> ニフコ 東Ｐ -0.79 2/ 5 3Q -2.42
<8020> 兼松 東Ｐ -0.56 2/ 5 3Q 22.07
<4326> インテージＨ 東Ｐ -0.42 2/ 5 上期 36.53
<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 東Ｐ -0.41 2/ 5 3Q 11.66
<5351> 品川リフラ 東Ｐ -0.41 2/ 5 3Q 0.62
<8584> ジャックス 東Ｐ -0.35 2/ 5 3Q -17.43
<3676> デジハＨＤ 東Ｐ -0.22 2/ 5 3Q 36.60
<7609> ダイトロン 東Ｐ -0.08 2/ 5 本決算 0.61
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース