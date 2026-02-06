決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ソニーＧ、ルネサス、三菱商 (2月5日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.4 芝浦 <6590>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の121億円→146億円(前期は139億円)に21.1％上方修正し、一転して4.8％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4554> 富士製薬 東Ｐ +17.98 2/ 5 1Q 92.81
<3939> カナミックＮ 東Ｐ +15.02 2/ 5 1Q 25.89
<1803> 清水建 東Ｐ +14.77 2/ 5 3Q 95.48
<6590> 芝浦 東Ｐ +14.41 2/ 5 3Q 31.83
<2802> 味の素 東Ｐ +10.21 2/ 5 3Q 7.34
<6723> ルネサス 東Ｐ +9.95 2/ 5 本決算 －
<1926> ライト 東Ｐ +9.94 2/ 5 3Q 31.77
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ +9.35 2/ 5 3Q 16.41
<7130> ヤマエＧＨＤ 東Ｐ +8.78 2/ 5 3Q 12.92
<5208> 有沢製 東Ｐ +8.25 2/ 5 3Q -2.52
<6703> ＯＫＩ 東Ｐ +7.53 2/ 5 3Q 14.92
<8338> 筑波銀 東Ｐ +7.24 2/ 5 3Q 120.69
<3636> 三菱総研 東Ｐ +6.74 2/ 5 1Q 99.02
<7211> 三菱自 東Ｐ +6.70 2/ 5 3Q -58.51
<8058> 三菱商 東Ｐ +5.93 2/ 5 3Q -31.97
<6645> オムロン 東Ｐ +5.81 2/ 5 3Q 65.47
<6062> チャームケア 東Ｐ +5.60 2/ 5 上期 30.85
<6486> イーグル工 東Ｐ +5.35 2/ 5 3Q 29.75
<7004> カナデビア 東Ｐ +5.18 2/ 5 3Q 赤転
<5261> リソル 東Ｐ +4.68 2/ 5 3Q 20.43
<9684> スクエニＨＤ 東Ｐ +4.63 2/ 5 3Q 40.81
<8012> 長瀬産 東Ｐ +4.53 2/ 5 3Q 9.45
<7832> バンナムＨＤ 東Ｐ +4.46 2/ 5 3Q -10.21
<7955> クリナップ 東Ｐ +4.41 2/ 5 3Q 76.13
<9003> 相鉄ＨＤ 東Ｐ +4.25 2/ 5 3Q -10.86
<3167> ＴＯＫＡＩ 東Ｐ +4.09 2/ 5 3Q 25.63
<4559> ゼリア新薬 東Ｐ +4.09 2/ 5 3Q -31.66
<4114> 日触媒 東Ｐ +4.05 2/ 5 3Q -0.41
<7752> リコー 東Ｐ +4.02 2/ 5 3Q 78.63
<3395> サンマルク 東Ｐ +3.15 2/ 5 3Q 39.67
<2288> 丸大食 東Ｐ +2.42 2/ 5 3Q 31.35
<6758> ソニーＧ 東Ｐ +2.39 2/ 5 3Q 16.04
<7164> 全国保証 東Ｐ +1.88 2/ 5 3Q 2.60
<2001> ニップン 東Ｐ +1.78 2/ 5 3Q 3.94
<7269> スズキ 東Ｐ +1.65 2/ 5 3Q -4.95
<4968> 荒川化 東Ｐ +1.41 2/ 5 3Q 76.83
<4722> フューチャー 東Ｐ +1.33 2/ 5 本決算 －
<9119> 飯野海 東Ｐ +1.29 2/ 5 3Q -11.86
<4483> ＪＭＤＣ 東Ｐ +0.94 2/ 5 3Q 32.16
<4202> ダイセル 東Ｐ +0.85 2/ 5 3Q -24.34
<9432> ＮＴＴ 東Ｐ +0.72 2/ 5 3Q 2.38
<7606> Ｕアローズ 東Ｐ +0.57 2/ 5 3Q 1.72
<7240> ＮＯＫ 東Ｐ +0.55 2/ 5 3Q -2.27
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ +0.50 2/ 5 3Q 29.85
<2432> ディーエヌエ 東Ｐ +0.41 2/ 5 3Q 5.21
<5411> ＪＦＥ 東Ｐ +0.39 2/ 5 3Q -44.10
<7250> 太平洋工 東Ｐ +0.17 2/ 5 3Q 38.47
<9831> ヤマダＨＤ 東Ｐ +0.15 2/ 5 3Q -10.95
<4333> 東邦システム 東Ｐ +0.09 2/ 5 3Q 7.09
<4452> 花王 東Ｐ +0.03 2/ 5 本決算 8.92
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
