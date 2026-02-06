―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月4日から5日の決算発表を経て6日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　芝浦 <6590>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の121億円→146億円(前期は139億円)に21.1％上方修正し、一転して4.8％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4554> 富士製薬 　　　東Ｐ 　 +17.98 　　2/ 5　　　1Q　　　 92.81
<3939> カナミックＮ 　東Ｐ 　 +15.02 　　2/ 5　　　1Q　　　 25.89
<1803> 清水建 　　　　東Ｐ 　 +14.77 　　2/ 5　　　3Q　　　 95.48
<6590> 芝浦 　　　　　東Ｐ 　 +14.41 　　2/ 5　　　3Q　　　 31.83
<2802> 味の素 　　　　東Ｐ 　 +10.21 　　2/ 5　　　3Q　　　　7.34

<6723> ルネサス 　　　東Ｐ　　 +9.95 　　2/ 5　本決算　　　　　－
<1926> ライト 　　　　東Ｐ　　 +9.94 　　2/ 5　　　3Q　　　 31.77
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 　東Ｐ　　 +9.35 　　2/ 5　　　3Q　　　 16.41
<7130> ヤマエＧＨＤ 　東Ｐ　　 +8.78 　　2/ 5　　　3Q　　　 12.92
<5208> 有沢製 　　　　東Ｐ　　 +8.25 　　2/ 5　　　3Q　　　 -2.52

<6703> ＯＫＩ 　　　　東Ｐ　　 +7.53 　　2/ 5　　　3Q　　　 14.92
<8338> 筑波銀 　　　　東Ｐ　　 +7.24 　　2/ 5　　　3Q　　　120.69
<3636> 三菱総研 　　　東Ｐ　　 +6.74 　　2/ 5　　　1Q　　　 99.02
<7211> 三菱自 　　　　東Ｐ　　 +6.70 　　2/ 5　　　3Q　　　-58.51
<8058> 三菱商 　　　　東Ｐ　　 +5.93 　　2/ 5　　　3Q　　　-31.97

<6645> オムロン 　　　東Ｐ　　 +5.81 　　2/ 5　　　3Q　　　 65.47
<6062> チャームケア 　東Ｐ　　 +5.60 　　2/ 5　　上期　　　 30.85
<6486> イーグル工 　　東Ｐ　　 +5.35 　　2/ 5　　　3Q　　　 29.75
<7004> カナデビア 　　東Ｐ　　 +5.18 　　2/ 5　　　3Q　　　　赤転
<5261> リソル 　　　　東Ｐ　　 +4.68 　　2/ 5　　　3Q　　　 20.43

<9684> スクエニＨＤ 　東Ｐ　　 +4.63 　　2/ 5　　　3Q　　　 40.81
<8012> 長瀬産 　　　　東Ｐ　　 +4.53 　　2/ 5　　　3Q　　　　9.45
<7832> バンナムＨＤ 　東Ｐ　　 +4.46 　　2/ 5　　　3Q　　　-10.21
<7955> クリナップ 　　東Ｐ　　 +4.41 　　2/ 5　　　3Q　　　 76.13
<9003> 相鉄ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +4.25 　　2/ 5　　　3Q　　　-10.86

<3167> ＴＯＫＡＩ 　　東Ｐ　　 +4.09 　　2/ 5　　　3Q　　　 25.63
<4559> ゼリア新薬 　　東Ｐ　　 +4.09 　　2/ 5　　　3Q　　　-31.66
<4114> 日触媒 　　　　東Ｐ　　 +4.05 　　2/ 5　　　3Q　　　 -0.41
<7752> リコー 　　　　東Ｐ　　 +4.02 　　2/ 5　　　3Q　　　 78.63
<3395> サンマルク 　　東Ｐ　　 +3.15 　　2/ 5　　　3Q　　　 39.67

<2288> 丸大食 　　　　東Ｐ　　 +2.42 　　2/ 5　　　3Q　　　 31.35
<6758> ソニーＧ 　　　東Ｐ　　 +2.39 　　2/ 5　　　3Q　　　 16.04
<7164> 全国保証 　　　東Ｐ　　 +1.88 　　2/ 5　　　3Q　　　　2.60
<2001> ニップン 　　　東Ｐ　　 +1.78 　　2/ 5　　　3Q　　　　3.94
<7269> スズキ 　　　　東Ｐ　　 +1.65 　　2/ 5　　　3Q　　　 -4.95

<4968> 荒川化 　　　　東Ｐ　　 +1.41 　　2/ 5　　　3Q　　　 76.83
<4722> フューチャー 　東Ｐ　　 +1.33 　　2/ 5　本決算　　　　　－
<9119> 飯野海 　　　　東Ｐ　　 +1.29 　　2/ 5　　　3Q　　　-11.86
<4483> ＪＭＤＣ 　　　東Ｐ　　 +0.94 　　2/ 5　　　3Q　　　 32.16
<4202> ダイセル 　　　東Ｐ　　 +0.85 　　2/ 5　　　3Q　　　-24.34

<9432> ＮＴＴ 　　　　東Ｐ　　 +0.72 　　2/ 5　　　3Q　　　　2.38
<7606> Ｕアローズ 　　東Ｐ　　 +0.57 　　2/ 5　　　3Q　　　　1.72
<7240> ＮＯＫ 　　　　東Ｐ　　 +0.55 　　2/ 5　　　3Q　　　 -2.27
<2296> 伊藤米久ＨＤ 　東Ｐ　　 +0.50 　　2/ 5　　　3Q　　　 29.85
<2432> ディーエヌエ 　東Ｐ　　 +0.41 　　2/ 5　　　3Q　　　　5.21

<5411> ＪＦＥ 　　　　東Ｐ　　 +0.39 　　2/ 5　　　3Q　　　-44.10
<7250> 太平洋工 　　　東Ｐ　　 +0.17 　　2/ 5　　　3Q　　　 38.47
<9831> ヤマダＨＤ 　　東Ｐ　　 +0.15 　　2/ 5　　　3Q　　　-10.95
<4333> 東邦システム 　東Ｐ　　 +0.09 　　2/ 5　　　3Q　　　　7.09
<4452> 花王 　　　　　東Ｐ　　 +0.03 　　2/ 5　本決算　　　　8.92

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした6日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース