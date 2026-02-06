アメリカのテレビ番組「TODAY」女性司会者の母親（84）行方不明事件　FBIが約780万円の報奨金発表

アメリカのテレビ番組の女性司会者の母親が行方不明となっている事件で、警察は誘拐の疑いで捜査を進め、有力な情報に5万ドルの報奨金を出すと発表した。

先月31日、アメリカのNBCテレビの朝の情報番組「TODAY」の女性司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親、ナンシー・ガスリーさん（84）が、アリゾナ州の自宅から姿を消し、地元警察とFBI＝連邦捜査局が捜査を続けている。

警察によると、ナンシーさんは先月31日の夜に自宅に戻ったことが確認されているが、翌日の午前2時28分には、ナンシーさんのペースメーカーと携帯アプリとの通信が途切れたという。

その後ナンシーさんが1日の日曜日の午前に教会に現れなかったことから、家族が正午すぎに警察へ通報し、捜索が始まった。

自宅からはナンシーさんの血痕が検出されていて、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査している。

FBIは5日、事件解決につながる情報に5万ドル、日本円で約780万円の報奨金を出すと発表した。

また、身代金を要求する同様の手紙が複数のメディアに送付されていることもわかっていて、警察は手紙の真偽を含め、慎重に捜査を進めている。