ドジャース大谷翔平投手（３１）が地元ロサンゼルスで最優秀アスリート賞を受賞した。

南カリフォルニアのスポーツ界を横断的に支える業界団体「ＬＡスポーツ・カウンシル」が主催する第２０回ＬＡスポーツ・アワードが１月下旬に開催され、ドジャースが主要４部門を受賞する快挙を成し遂げた。

１９８８年に設立された同団体は、ロサンゼルス地域におけるプロスポーツからアマチュア、教育、地域社会までを包含するスポーツ産業の発展と社会的インパクトの創出を目的としている。同アワードはロサンゼルス圏における１年間のスポーツ界を総括し、記憶に残る名場面や象徴的な人物をたたえる目的で毎年行われ、競技成績だけでなく、地域社会への影響力や存在感も評価対象としている。

記念すべき２０回目となった今回、大谷は２０２５年の「男性スポーツパーソン・オブ・ザ・イヤー」を受賞。ドジャースからはデーブ・ロバーツ監督が長年にわたる安定したチームマネジメントと勝利への導きがたたえられ「最優秀コーチ」賞、ワールドシリーズ第７戦での劇的な逆転勝利が「年間ベストモーメント」賞に選出され、球団オーナーのマーク・ウォルター氏も組織運営と地域スポーツ界への貢献が評価され、「最優秀エグゼクティブ」賞に輝いた。

これらの受賞は、地元ロサンゼルスにおいてドジャースがいかに大きなインパクトを与えているかを浮き彫りにしている。