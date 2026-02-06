路上教習中に“あおり運転”に遭遇、運転手が警察に捕まるまで。教官にかけられた「忘れられない言葉」
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、“あおり運転”に遭遇し、身の危険を感じた2人のエピソードを紹介する。
◆不自然な運転の車を抜いた直後に…
高田美沙子さん（仮名・30代）は、夫が運転する車の助手席に乗っていた。
「前を走っていた車の動きが、少しおかしかったんです。白線をまたぐように蛇行していて、スピードも安定していませんでした」
飲酒運転の可能性が頭に浮かび、夫と相談して距離をとることにした。道路は二車線で、追い越しができる状態だったため、右側の車線に出て前の車を抜いたという。
「抜いた直後に、イヤな感じがしました」
相手の車は急にスピードを上げ、後ろからぴったりと張りついてきたのだ。車間はほとんどなく、明らかに威圧するような走り方だったそうだ。
◆交差点で降りてきた男性たち
その後、相手の車は前に出てきたかと思うと急に減速し、交差点の中央で停止した。前に進めず、高田さんの車も止まらざるを得なかったという。
すると、相手の車から2人の男性が降りてきた。興奮した様子で近づき、運転席と助手席の窓を叩きながら怒鳴り声を上げた。
「体が固まりました。声も出なかったです」
その間、夫は相手に反応せず、ドアをロックしたまま様子を見ていた。やがてスマートフォンを取り出して耳に当てると、“通話するふり”をしたそうだ。
「警察に連絡することを、口の動きで伝えていました」
夫の様子を見た男性たちは、何も言わずに車に戻り、その場を離れたようだ。後日、実際に警察へ通報し、相手は検挙されたと聞いた。
「車の中にいるだけで、あそこまで追いつめられるとは思ってもいませんでした。もう二度と体験したくないですね」
◆路上教習中に背後からパッシング
斉藤拓也さん（仮名・30代）が“あおり運転”に遭遇したのは、仮免許を取得し、路上教習に入ったばかりの頃だった。
「国道に出ると聞いた時点で、かなり緊張していました」
教官の指示に従い、左車線を一定の速度で走っていた。制限速度は守っていたが、周囲の車の流れが早く感じたという。
「余裕がなくて、ミラーを見るたびにドキドキしていました」
そのとき、バックミラーに一台の車が映った。はじめは普通の距離感だったが、徐々に近づいてきたそうだ。
「近いなと思った瞬間に、パッシングが始まったんです」
パッシングは一度や二度ではなく、しつこく続いたようだ。後車のフロントガラスがちらつき、自分の心臓の音が気になるほどだった。
◆追い越した車の先に見えたのは…
「アクセルを踏みたくなりましたけど、踏んだらもっと危ない気がしました」
教官は落ち着いた口調で、「速度を変えず、譲れる場所を探すように」と指示を出した。少し先で左側に止まれるスペースがあったため、減速して道を譲ると、後ろの車は勢いよく追い越していった。
「抜きざまに“睨まれた”気がして、かなり怖かったです」
しかし数百メートル先、交差点の手前で状況は変わった。パトカーが停車しており、先ほどの車が路肩に寄せられていたのだ。
「見た瞬間に、『え？』ってなりました」
警察官が運転席の窓越しで話をしており、取り締まりを受けていたそうだ。
「恐怖が一気に消えました」
信号待ちの間、“その車”を見ないようにしながらも、胸の奥では気持ちが少し軽くなっていた。
「さっきの場面、怖かったと思うけど、焦らずに自分のペースを守れたのはよかったよ」
教習が終わる頃、教官からかけられたこの一言が印象に残っているという。
＜取材・文／chimi86＞
