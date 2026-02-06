SixTONES高地優吾、人から言われた“忘れられない言葉”を明かす「自分じゃ気付けないから」

2月4日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』に出演したSixTONES・高地優吾が、“人から言われた忘れられない言葉”について語った。

【関連】SixTONES高地優吾、オーディション合格に繋がった意外な行動とは？「事務所の人の目に留まって」

この日の放送では、仕事やプライベートで人から言われた忘れられない言葉を発表する“私がくらった一言発表会”という企画が行われる場面があった。

この中で、友人から言われた“あ、このTシャツ高地の匂いするから高地のだな”という言葉が忘れられないとすると、「これわかります？いい匂いだったのかなとか、自分じゃ気付けないから」と切り出した。

続けて、同じことをマネージャーにも言われたことがあるとし、「(衣装を)次の現場まで運んでくれるとかで(他の人と)似たようなTシャツ着てるとわからなくなったりとかして」「マネージャーが『でもこれ高地さんの匂いしたんで大丈夫だと思います』」「怖くなっちゃって」とトーク。

さらに、「俺はもう、臭いのかなと思ってマジで気になって」「全然関係ない、手のマメの病院に行ったんですよ。その時に『体臭とかって大丈夫ですかね？』って言って。先生に相談したら『別に大丈夫だよ』みたいに言われて、その一言で安心はしたんですけど。そこからもう臭いとか怖くなっちゃって」と明かし、他の出演者からは「でも臭かったら言わないセリフなんじゃない？これは」と声が上がっていた。

※高地の「高」は、はしごだか