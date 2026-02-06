「訴え案件」美人インフルエンサー、驚きの報告に「無許可はさすがに意味わからん」「酷いですね」の声
「訴え案件」美人インフルエンサー、驚きの報告に「無許可はさすがに意味わからん」「酷いですね」の声
インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。驚きの報告をしました。
【画像】「訴え案件」「無許可はさすがに意味わからん」
「どゆこと？！？！」阿部さんは「無許可で香港の雑誌の表紙になってたんだけど…どゆこと？！？！」とつづり、2枚の画像を投稿。友人から「香港にいたんだけどwww」というメッセージと共に、香港の店に阿部さんが表紙の雑誌が並ぶ様子が送られてきたようです。阿部さんは全く覚えがなく「どゆことwwwww」と返信しています。
ファンからは「びっくり」「酷いですね」「訴え案件」「肖像権の侵害」「無許可はさすがに意味わからん」などの声が寄せられました。
表紙雑誌の「ちらり」ショットも同日の別の投稿では「ちらり」とつづり、1枚の写真を公開した阿部さん。自身が表紙を務めた雑誌『週刊ビッグコミックスピリッツ』10号（小学館）を手に持つショットです。こちらはもちろんオフィシャルな商品なので、気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト