¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¡ÖÌµ»üÈá¤À¡ª¡×£×£Â£Ã¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤¿¿·ÀïÎÏ¤Ë£³½µ´Ö¤Ç¥¯¥ÓÀë¹ð
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÈó¾ð¤Ö¤ê¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é¥¦¥¨¡¼¥Ð¡¼¸ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£¥·¥Ë¥¢¤ò£´£°¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢£±·î£±£³Æü¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤Ë£±Ç¯£±£²£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Í¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ò»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ë£Ä£Æ£Á¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤ËÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤ò¼é¤ë¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Ïºòµ¨¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç£¹£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£µÎÒ¡¢£²£±ÂÇÅÀ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£Ï£Ð£Ó¡¥£·£¶£·¤òµÏ¿¡£¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀµÆóÎÝ¼ê¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á£×£Â£Ã¤Î¥¥å¡¼¥ÐÂåÉ½¤â¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«£³½µ´Ö¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÅÁã¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ë¥º¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤ï¤º¤«£³½µ´Ö¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Ç¡¢¸µ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÆâÌî¼ê¤òÌµ»üÈá¤Ë²ò¸Û¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊóÆ»¡£¡Ö¥¤¥Ð¥Í¥¹¤Î£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤Ï¤ï¤º¤«£±£²£°Ëü¥É¥ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¶â³Û¤À¡£¤³¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼ÊÑ¹¹¤ÏÍý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸µ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÆâÌî¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢£±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢£´£°¿ÍÏÈ¤ò¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿½Ö´Ö¤ËÈà¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÄã¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸µ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÆâÌî¼ê¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«£³½µ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈó¾ð¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£