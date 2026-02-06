数々の人気アーティストが所属するSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全8話）が、2026年2月13日より、毎週金曜日の夜8時20分より、日韓同時・国内独占無料放送される。この度、番組に参加するSMTR25のメンバーが解禁された。

【映像】15名のメンバー

『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組。参加するのは、SMTR25の一部練習生をはじめ、未公開練習生も含めた計15人。年齢も国籍もさまざまな15人の生徒たちがWOOJEONG HIGH SCHOOLに入学。1990年代から2010年代までのK-カルチャーを体験しながら、デビューへのヒントを探していくタイムスリップ成長バラエティとなっている。生徒たちは3つの時代ごとに分かれたクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽、体育会や修学旅行、学園祭などの行事を実際に体験。さらに教室や寮での共同生活、次々と与えられるミッションを通して、世代を超えた共感や、思いがけないケミストリーが生まれていく。

またあわせて『応答せよ！僕らのハイスクール』のメインティザーが公開。番組の世界観はもちろん、ステージ上では見ることができないメンバーたちのそれぞれのキャラクター性や、等身大で素の表情がぎゅっと詰まっている。

『応答せよ！僕らのハイスクール』参加メンバー プロフィール

【1990年代チーム】

ニコラス (NICHOLAS)

21歳（2004.12.27生）、アメリカ出身、A型、INTJ



カッショウ (KASSHO)

20歳（2006.01.20生）、日本出身、A型、INTP



ジャスティン (JUSTIN)

20歳（2006.01.27生）、日本出身、O型、ESFP



ヒョンジュン (HYUNJUN)

19歳（2006.02.12生）、韓国出身、A型、ENFP



ウリン (WOOLIN)

17歳（2008.11.19生）、韓国出身、O型、ISFP



【2000年代チーム】



ハンビ (HANBI)

22歳（2003.10.24生）、韓国出身、AB型、INFJ



ソンハ (SONGHA)

21歳（2004.04.19生）、韓国出身、A型、ENTJ/ENTP



カチン (KACHIN)

18歳（2007.08.03生）、タイ出身、O型、ENTJ



サダハル (SADAHARU)

18歳（2007.09.14生）、日本出身、B型、ENTP



タタ (TATA)

17歳（2008.04.01生）、タイ出身、AB型、ESFP



【2010年代チーム】



ダニエル (DANIEL)

20歳（2005.08.11生）、韓国出身、B型、INFP



ハルタ (HARUTA)

19歳（2006.03.05生）、日本出身、A型、ESFP



ハミン (HAMIN)

19歳（2006.08.05生）、韓国出身、O型、ENFJ



チャーリー (CHARLIE)

18歳（2007.05.26生）、タイ／イギリス出身、B型、ENFJ



ジェウォン (JAEWON)

17歳（2008.02.16生）、韓国出身、B型、ENFJ



