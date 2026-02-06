ラーメン消費日本一は4年連続山形市！餃子日本一は3年連続で浜松市！トップ5まとめ　総務省家計調査

総務省統計局が公表した家計調査によると、2025年の餃子の1世帯（2人以上）あたり年間支出額は、浜松市が4046円で、都道府県庁所在地と政令市のなかで3年連続でトップとなった。

2位は宇都宮市が3575円で、3位から順位を上げ、3位は宮崎市が3418円で、2位からランクを落とした。

また、ラーメン（中華そば）の1世帯あたり支出額（2人以上、外食）は、山形市が2万5102円で、4年連続の全国1位となった。

2位は山形市とトップ争いを演じてきた新潟市で1万9073円で4年連続の2位。3位は宇都宮市の1万7211円で10位から浮上した。

餃子とラーメンのランキングは以下の通り。

餃子支出額ランキング

1位 浜松市 4046円

2位 宇都宮市 3575円

3位 宮崎市 3418円

4位 さいたま市 2555円

5位 大津市 2531円

ラーメン消費額ランキング

1位 山形市 2万5102円

2位 新潟市 1万9073円

3位 宇都宮市 1万7211円

4位 福島市 1万5489円

5位 秋田市 1万4605円