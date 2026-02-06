便利さの裏にある「取り付け位置」の落とし穴

ドライブへ出かけるとき、ダッシュボード周りに何が置いてあるかで、その人の運転スタイルが少し見えてくることがあります。

なかでも多いのが、ナビや音楽操作のためにスマートフォンを固定するホルダーです。今やスマホは車内で欠かせない存在ですが、便利さに任せて取り付けてしまうと、思わぬ落とし穴にはまることもあります。

【画像】「これはアウトー！」 これが違反になる「スマホ設置例」です！ 画像を見る（19枚）

実は設置場所によっては、法律や安全面の両方で問題になるケースがあるのです。

そもそも運転中にスマホを手に持って通話したり、画面をじっと見つめたりする行為は「ながら運転」として厳しく禁止されています。

違反すれば点数が加算され、反則金も発生しますし、事故につながれば処分はさらに重くなります。

こうしたリスクを減らすためにスマホホルダーを使う人が増えているわけですが、「固定していれば安心」というわけではありません。

特に注意したいのがフロントガラスへの取り付けです。視界を確保するという観点から、ドライブレコーダーなどを除き、ガラス面に物を設置することは原則として認められていません。

これに違反すると、道路運送車両法第71条により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。うっかり付けただけで、思いのほか重い責任を問われる可能性があるわけです。

ダッシュボードの上も油断はできません。運転席から前方を見る際、一定の範囲が遮られる配置は安全運転義務違反に問われることがあります。

小さなホルダーや小物でも、結果的に視界を妨げればアウトになる可能性があるため、「このくらいなら大丈夫だろう」という感覚は危険です。

一方で、比較的安全とされているのがエアコンの吹き出し口に取り付けるタイプや、カップホルダーに設置するタイプです。

これらは前方視界を遮りにくく、視線移動も抑えやすいとされています。価格帯も幅広く、シンプルなものであれば1000円台から購入でき、機能性やデザイン性を重視したものでも3000円前後が中心です。

マグネット式や多機能タイプになると、5000円から8000円程度の製品も見かけます。ただし、価格が高いからといって必ずしも安全とは限りません。

固定が甘ければ、急ブレーキの拍子に外れてしまい、かえって危険を招くこともあります。

また、サイドガラスやバックミラー周辺に取り付ける人もいますが、これらも後方確認の妨げになれば問題になります。

とくにバックミラー付近は、後続車の確認に直結する重要な場所ですので、避けたほうが無難でしょう。

結局のところ、どこに付けるにしても「視界を遮らないか」「確実に固定できているか」という2点を冷静に確認することが大切です。

そして忘れてはいけないのが、ホルダーを使っていても、走行中に画面を見続けたり操作したりすれば違反になり得るという点です。

ナビの設定や音楽の操作は必ず停車中に行い、走り出したら前方への注意を最優先にする。この基本を守るだけで、余計なトラブルはかなり避けられます。

この話題についてはネット上でもさまざまな声が出ています。「フロントガラスに付けてたけど、法律の話を知ってすぐ外した」という人もいれば、「吹き出し口タイプに替えたら運転が楽になった」という意見もあります。

ほかにも「1000円台の安いやつでも十分だった」「安物はすぐ外れて怖かった」「ホルダーが落ちてヒヤッとしたことがある」「結局、走行中は触らないのが一番」「見やすさより安全優先だと思う」といった声が見られます。

スマホホルダーは便利な道具ですが、使い方と設置場所を間違えないことが何より重要です。

毎日の運転を安心して続けるためにも、いま一度、自分の車内の環境を見直してみてはいかがでしょうか。