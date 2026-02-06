古川 康氏（自民前職）

Q 経済対策 高市早苗首相は解散表明の記者会見で「責任ある積極財政」を掲げ「行き過ぎた緊縮志向の流れを終わらせる」としました。経済対策についてどのように考えますか。

A 地方の成長なくして国の発展はない。物価高対策・経済安全保障対策をはじめとする積極財政を支持する。特に地方のインフラ整備や防災・減災対策は「コスト」ではなく将来への「投資」であり、大胆な予算措置が必要だ。

Q 消費税減税 消費税減税について賛成ですか、反対ですか。その理由も教えてください。

A 物価高騰が続く中、国民生活を守る即効性ある措置の一つになるかもしれない。家計の可処分所得を底上げし、経済の好循環を生み出す期待感がある。他方、財政悪化懸念による長期金利上昇や円安進行の恐れがあり、慎重に判断すべきだ。

Q 九州新幹線西九州（長崎）ルート 九州新幹線西九州（長崎）ルートで整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉を巡り、佐賀県の山口祥義知事と国交省の水嶋智事務次官が面談を重ねています。同区間について、どのようにすべきと考えますか。

A 佐賀県の負担軽減措置を講じた上で佐賀駅ルートの整備を実現した場合、佐賀県だけでなく、九州、西日本への経済波及効果が生まれる。将来に禍根を残さないため、合意形成を図るための議論を積み重ねることが重要だ。

Q コメ施策 昨今のコメ不足、米価高騰を受け、石破茂前首相は増産を表明しましたが、高市政権は従来の「需要に応じた生産」に戻しました。コメ価格の高止まりが続く中、安定供給に向けた考えをお答えください。

A 農家の再生産可能な価格安定が第一。過剰在庫は米価暴落を招くため、需要に応じた生産への回帰は妥当だ。他方で肥料高騰対策や備蓄米の適切な運用により、消費者への安定供給も守り抜く。

Q オスプレイ 陸上自衛隊が昨年、佐賀駐屯地に輸送機オスプレイを配備し、飛行訓練の範囲や内容を順次広げました。防衛省は今後、目達原駐屯地のヘリ約50機も駐屯地に移駐する計画です。オスプレイと駐屯地の運用についてどのように考えますか。

A 南西諸島の防衛強化のために重要であり、駐屯地開設は国防上の要請と理解する。ただし、運用上は住民の不安払拭が最優先であり、徹底した安全管理と、騒音や環境への配慮は欠かせない。

Q エネルギー政策 エネルギー政策を考える上で、原子力発電の位置づけをどのように考えますか。

A 資源のない日本ではエネルギー安全保障と脱炭素の両立のために安全性が確認された原発の活用は不可欠。地元・玄海町と佐賀県の理解と協力を前提に責任あるエネルギー政策を推進する。

大串 博志氏（中道前職）

Q 経済対策 高市早苗首相は解散表明の記者会見で「責任ある積極財政」を掲げ「行き過ぎた緊縮志向の流れを終わらせる」としました。経済対策についてどのように考えますか。

A 高市政権の「積極財政」は物価高対策が乏しく、旧態依然とした業界縦割りの補助金などが多く措置されている。国民生活の観点から、効果に乏しく、逆にさらなる円安を招き、物価高を招来し、金利を高騰させるリスクがあると考える。

Q 消費税減税 消費税減税について賛成ですか、反対ですか。その理由も教えてください。

A 特に食料品の物価高が続く中で、国民生活をしっかり支える必要がある。政府の資産をより良く運用することや、政府基金・剰余金の活用を通じて財源を確保しつつ、食料品の消費税をゼロ％に引き下げるべきだ。

Q 九州新幹線西九州（長崎）ルート 九州新幹線西九州（長崎）ルートで整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉を巡り、佐賀県の山口祥義知事と国交省の水嶋智事務次官が面談を重ねています。同区間について、どのようにすべきと考えますか。

A 九州新幹線長崎ルートについては、国家軸のあり方に関わる問題であり、現在の財源スキームの問題点についての対応、並行在来線沿線自治体への支援強化のあり方を含めて、国がより前面に出て責任を持って方向性を示すことが必要。

Q コメ施策 昨今のコメ不足、米価高騰を受け、石破茂前首相は増産を表明しましたが、高市政権は従来の「需要に応じた生産」に戻しました。コメ価格の高止まりが続く中、安定供給に向けた考えをお答えください。

A 農家の皆さんが安心してコメ作りに取り組めるよう農業者戸別所得補償制度を復活させ、農家の所得を守る政策を行うことを通じて、安定的にコメが供給され、消費者が適正な価格でコメを買うことができる環境を作り出していくべきだ。

Q オスプレイ 陸上自衛隊が昨年、佐賀駐屯地に輸送機オスプレイを配備し、飛行訓練の範囲や内容を順次広げました。防衛省は今後、目達原駐屯地のヘリ約50機も駐屯地に移駐する計画です。オスプレイと駐屯地の運用についてどのように考えますか。

A 現在の安保環境に鑑み、南西諸島方面における守りを固めることの必要性は認められるものの、住民の不安は引き続き存在している。今後は安全性、騒音、漁業への影響などの不安に対し、住民に寄り添ったものになるか注視していく。

Q エネルギー政策 エネルギー政策を考える上で、原子力発電の位置づけをどのように考えますか。

A 次世代技術の開発を促進し、エネルギー安全保障の確保と脱炭素社会を実現。再生可能エネルギーを最大限活用させつつ、将来的に原発に依存しない社会を目指す。