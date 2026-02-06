アジアンツアー今季開幕戦 香妻陣一朗22位発進、日本勢4人が出場
＜フィリピンゴルフ選手権 初日◇5日◇ワックワックG＆CC（フィリピン）◇7188ヤード・パー72＞アジアンツアー今季開幕戦の第1ラウンドが終了した。日本勢は4人が出場している。
【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹
日本勢最上位発進を決めたのは、3バーディ・3ボギーの「72」で回った香妻陣一朗で、イーブンパー・22位タイにつけた。そのほか、石坂友宏と小斉平優和が「73」で1オーバー・39位タイ、池村寛世が「77」で5オーバー・101位タイで初日を終えた。4アンダー・単独首位にサルート・ヴォンチャイシット（タイ）。3アンダー・2位タイにチャールズ・ポーター（米国）らが続いた。
