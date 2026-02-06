timelesz、新アルバム『MOMENTUM』4・29リリース決定 初のユニット企画曲も収録
8人組グループ・timeleszが、新体制2作目となるニューアルバム『MOMENTUM』（モーメンタム）を4月29日にリリースすることが決定した。2月5日に新体制発足1周年を迎え、31万人を動員した初のドームツアーを追加公演含む全6公演で完走した直後の発表となった。
【ライブ写真】おうち型バルーンで浮遊するtimelesz
新たな家族と走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、“過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志をコンセプトにした今作。同作品には、ポップスを軸にさまざまなジャンルを盛り込んだ、キャッチーでtimeleszらしいJ-POP13曲を収録した。
さらに、通常盤DISC2にはtimeleszとしては初となるユニット企画曲の収録が決定。現在Netflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で分かれたメンバーでユニットを組み、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んだ作品を制作。あわせて“休息”をコンセプトにした8人曲「あくび」も含めた全4曲も収録。
特典映像も盛りだくさんで、初回限定盤Aにはダブルリード曲「GOOD TOGETHER」、「4分間だけ時間をください」のミュージックビデオ（MV）と両曲のレコーディングからMV撮影を追いかけたメイキング映像に加えて、ジャケット撮影のビハインド映像を収めている。
初回限定盤Bには通常盤に収録されるユニット企画3曲と「あくび」のMV合計4本に加え、スペシャルバラエティ映像も。3形態同時予約購入特典には、トレーディングカード8枚セットと、作品に収まりきらない特典映像をプレゼントする。詳細は後日発表となる。また、このアルバムを引っ提げての全国アリーナツアーの開催も決定した。
【ライブ写真】おうち型バルーンで浮遊するtimelesz
新たな家族と走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、“過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志をコンセプトにした今作。同作品には、ポップスを軸にさまざまなジャンルを盛り込んだ、キャッチーでtimeleszらしいJ-POP13曲を収録した。
特典映像も盛りだくさんで、初回限定盤Aにはダブルリード曲「GOOD TOGETHER」、「4分間だけ時間をください」のミュージックビデオ（MV）と両曲のレコーディングからMV撮影を追いかけたメイキング映像に加えて、ジャケット撮影のビハインド映像を収めている。
初回限定盤Bには通常盤に収録されるユニット企画3曲と「あくび」のMV合計4本に加え、スペシャルバラエティ映像も。3形態同時予約購入特典には、トレーディングカード8枚セットと、作品に収まりきらない特典映像をプレゼントする。詳細は後日発表となる。また、このアルバムを引っ提げての全国アリーナツアーの開催も決定した。