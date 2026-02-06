ますだおかだ岡田圭右（57）が5日夜、インスタグラムを更新。娘の岡田結実（25）が4日にインスタグラムで第1子を出産したと発表したことを受けて「#岡田おじいちゃんになりました」と報告した。

岡田は、赤ちゃんの絵文字とともに「おめでとう」と祝福し「めでたい」の文字を乗せた卵の写真を投稿。「今朝の双子卵 嬉しい事が続くね #双子の日に双子卵が出るというミラクル」と、2月5日の「双子の日」に併せて喜んだ。

娘の結実は4日夜、インスタグラムに直筆の文書を投稿し「この度、第1子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます」と、25年4月に結婚を発表した一般男性との間に第1子が誕生したと報告。「すべての生命に本当に感謝してもしきれないくらいに、地球にビッグラブです。大切な文章の時でも、少し能天気な表現になってしまう私ですが、我が子の未来に責任を持ち、楽しみながら自分らしく歩んでいく所存です」と、親になった今後の抱負もつづった。

一方で「そしてこのご報告が、赤ちゃんも私も生活に慣れ、落ち着いたこのタイミングでのお伝えになりました事、何卒ご理解いただけますと幸いです」と、少し前の段階に出産していたことを示唆。「子育ても、家庭も、お仕事も、自分自身の人生も、引き続き身を引き締めて頑張ってまいります。これからも、よろしくお願いいたします」と締めた。

結実は、25年4月3日にインスタグラムで結婚を発表。翌4日にはABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に出演し、夫との交際期間について「お付き合いは1年ちょっとということで、出会ったのを含めると2年くらいにはなるんですけど」と明かしていた。