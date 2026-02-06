SMTR25（C）AbemaTV,Inc.

【モデルプレス＝2026/02/06】数々の人気アーティストが所属するSM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム・SMTR25初のバラエティ番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全8話／毎週金曜日よる8時20分〜）が、ABEMAにて2月13日より日韓同時・国内独占無料放送されることが決定。本記事では、番組に参加するSMTR25のメンバー15人を紹介する。

◆「応答せよ！僕らのハイスクール」放送決定


本作は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティ番組。参加するのは、SMTR25の一部練習生に加え、未公開練習生も含めた計15人。年齢も国籍もさまざまな15人の生徒たちがWOOJEONG HIGH SCHOOLに入学し、1990年代から2010年代までのK−カルチャーを体験しながら、デビューへのヒントを探していくタイムスリップ成長バラエティとなっている。

生徒たちは3つの時代ごとに分かれたクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽、体育会や修学旅行、学園祭などの行事を実際に体験。さらに教室や寮での共同生活、次々と与えられるミッションを通して、世代を超えた共感や思いがけないケミストリーが生まれていく。

また、メインティザーも公開。番組の世界観はもちろん、ステージ上では見ることができないメンバーそれぞれのキャラクター性や、等身大で素の表情が凝縮されている。SM ENTERTAINMENTのレジェンドである東方神起やSUPER JUNIORのメンバーがゲストとして登場する様子も映し出されており、先輩からどのようなアドバイスや交流があるのかも見られる。（modelpress編集部）

◆参加メンバープロフィール


◆【1990年代チーム】


ニコラス（NICHOLAS）
年齢（生年月日）：21歳（2004.12.27）
出身：アメリカ
血液型：A型
MBTI：INTJ

カッショウ（KASSHO）
年齢（生年月日）：20歳（2006.01.20）
出身：日本
血液型：A型
MBTI：INTP

ジャスティン（JUSTIN）
年齢（生年月日）：20歳（2006.01.27）
出身：日本
血液型：O型
MBTI：ESFP

ヒョンジュン（HYUNJUN）
年齢（生年月日）：19歳（2006.02.12）
出身：韓国
血液型：A型
MBTI：ENFP

ウリン（WOOLIN）
年齢（生年月日）：17歳（2008.11.19）
出身：韓国
血液型：O型
MBTI：ISFP

◆【2000年代チーム】


ハンビ（HANBI）
年齢（生年月日）：22歳（2003.10.24）
出身：韓国
血液型：AB型
MBTI：INFJ

ソンハ（SONGHA）
年齢（生年月日）：21歳（2004.04.19）
出身：韓国
血液型：A型
MBTI：ENTJ／ENTP

カチン（KACHIN）
年齢（生年月日）：18歳（2007.08.03）
出身：タイ
血液型：O型
MBTI：ENTJ

サダハル（SADAHARU）
年齢（生年月日）：18歳（2007.09.14）
出身：日本
血液型：B型
MBTI：ENTP

タタ（TATA）
年齢（生年月日）：17歳（2008.04.01）
出身：タイ
血液型：AB型
MBTI：ESFP

◆【2010年代チーム】


ダニエル（DANIEL）
年齢（生年月日）：20歳（2005.08.11）
出身：韓国
血液型：B型
MBTI：INFP

ハルタ（HARUTA）
年齢（生年月日）：19歳（2006.03.05）
出身：日本
血液型：A型
MBTI：ESFP

ハミン（HAMIN）
年齢（生年月日）：19歳（2006.08.05）
出身：韓国
血液型：O型
MBTI：ENFJ

チャーリー（CHARLIE）
年齢（生年月日）：18歳（2007.05.26）
出身：タイ／イギリス
血液型：B型
MBTI：ENFJ

ジェウォン（JAEWON）

年齢（生年月日）：17歳（2008.02.16）
出身：韓国
血液型：B型
MBTI：ENFJ

