【2045年問題】4人に1人が要介護になる!? 血管と血液の老化を防ぐべき理由とは【図解 血管・血液の話】

４人に1人が要介護になる時代、その原因は血管と血液の老化

健康寿命を延ばすのは血管と血液

要介護の2045年問題をご存じですか。2045年には首都圏で高齢者の割合が30％を超え、地域によっては40％を超えると予測されています。要介護認定者は2020年の約660万人から約900万人まで跳ね上がる見込みです。

要介護となる原因の第一位が認知症。厚生労働省は、2025年には軽度認知障害（ＭＣＩ）を含め、高齢者の５人に１人が認知症になると予測しています。認知症というと脳だけの問題であると考えられがちですが、実は血管や血液が大きく関わっています。そのほか、介護の原因の上位に上がる脳卒中、心疾患、糖尿病もまた血管・血液の病気といえるでしょう。

つまり、血管・血液が健康ならば、これらの病を遠ざけ、健康寿命を延ばせるのです。そこで、よく覚えておいていただきたいのは、年齢＝血管年齢ではないということ。

もし「まだ若いから認知症なんて関係ない」と思っていたら大間違いです。40代でも血管年齢は70代という人は少なくありません。ただし、血管・血液はいくつになっても若返らせることができます。

私が「血液サラサラ・ドロドロ」という言葉をつくり、使い始めて30年余り。サラサラが健康でドロドロが不健康であることは、みなさんもご存じだと思います。では、どうすればドロドロをサラサラに変えられるのか。まずは、この章でご自身の血管と血液に注目してみましょう。

