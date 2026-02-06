「ボールが怖い」を克服する近道！ 自信を持って打席に立つための練習ガイド【少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56】

【打つとき】バッターボックスでは外角が届くところに立つ

【どうして？】→ ストライクを確実に打つため

初めてバッターボックスに立ったときは、向かってくるボールが怖いもの。つい、外側に立ってしまいがちだ。

こればかりは「慣れ」しかない。コーチやお父さん、お母さんに「近いところ」から「遅い」ボールを投げてもらうところから始めて、だんだんと距離を長くして、「ピッチャーと同じ距離」から「少し速めのボール」が来ても大丈夫になるまで、ゆっくり慣れていこう。

いまは軟式ボールよりも柔らかい、入門用のボールも売っている。そうしたボールを使ってもいい。

慣れたら、バッターボックスでは外角までバットが届くところに立つようにしよう。

体が大きな子は、バッターボックスの一番内側でなくても大丈夫だ。

【監督からのひと言】

打席に入るとき、バットの先でホームベースの外角側をトントンとして、立つ位置を決めるようにしよう。

