「ボールが怖い」を克服する近道！ 自信を持って打席に立つための練習ガイド【少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56】
【打つとき】バッターボックスでは外角が届くところに立つ
【どうして？】→ ストライクを確実に打つため
初めてバッターボックスに立ったときは、向かってくるボールが怖いもの。つい、外側に立ってしまいがちだ。
こればかりは「慣れ」しかない。コーチやお父さん、お母さんに「近いところ」から「遅い」ボールを投げてもらうところから始めて、だんだんと距離を長くして、「ピッチャーと同じ距離」から「少し速めのボール」が来ても大丈夫になるまで、ゆっくり慣れていこう。
いまは軟式ボールよりも柔らかい、入門用のボールも売っている。そうしたボールを使ってもいい。
慣れたら、バッターボックスでは外角までバットが届くところに立つようにしよう。
体が大きな子は、バッターボックスの一番内側でなくても大丈夫だ。
【監督からのひと言】
打席に入るとき、バットの先でホームベースの外角側をトントンとして、立つ位置を決めるようにしよう。
