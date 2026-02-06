トヨタ,ソフトバンク,NTTなどの有名な企業の株なら必ず儲けられる！？場合によっては大損することもある重要な理由とは？【図解 株式投資の話】

有名な企業の株を買えば必ず儲けられるの？

有名な企業の株だからといって、必ず儲けられるわけではない！【図解 株式投資の話】

株式市場には誰もが知っているような有名な企業の銘柄がたくさん上場されています。トヨタ自動車、三井住友フィナンシャルグループ、ソフトバンクグループ、ＮＴＴ（日本電信電話）、日立製作所など。

では、これらの有名な企業の株を買えば必ず儲けられるのでしょうか。

答えは「ノー」です。有名な企業の株だからといって、必ず儲けられるわけではありません。儲けられることもあれば、損をすることもあります。場合によっては、大損することもあるわけです。

この理由は、有名な企業の株だからといって、株価が上がり続けているわけではないからです。株価は上がったり下がったりしています。そのため、株価が高いときに買ってしまい、その後、下がってしまうと損をしてしまいます。

つまり有名な企業の株でも儲けられるかどうかは買うタイミング次第ということです。

業績が良い企業の株を買えば儲けられる？

このことは「業績が良い企業の株」にもいえます。業績が良い企業の株だからといって、必ず儲けられるわけではありません。儲けられることもあれば、損をすることもあります。場合によっては、大損することもあるわけです。業績が良い企業の株で儲けられるかどうかも、買うタイミング次第です。

このことは株式投資・株トレードをする上で、重要なことです。よく理解しておいてください。

