３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

侍ジャパンの２連覇へ向けて最大のライバルになるのが決勝で対戦の可能性がある米国だ。これまでＷＢＣ出場経験のないジャッジ（ヤンキース）の主将就任を昨年４月に早々に発表すると、打者では昨季６０発捕手のローリー（マリナーズ）、大谷を抑えて５６発で本塁打王のシュワバー（フィリーズ）らをそろえた。これまでに発表されていたメンバーに通算１１１勝のワカ（ロイヤルズ）、通算２１９０安打＆３７２本塁打のゴールドシュミット（ヤンキースＦＡ）も加わった。

過去の大会では、打線に比べて投手陣が手薄だったが、今回は違う。昨季サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）の２人がメンバー入り。昨季限りで現役を引退したはずだったサイ・ヤング賞３度で通算２２３勝のカーショー（元ドジャース）も名を連ねた。メジャーのスター選手が投打にずらりと並び、紛れもない史上最強軍団だ。

捕手ローリー（マリナーズ）、一塁ハーパー（フィリーズ）、二塁チュラング（ブルワーズ）、三塁ブレグマン（カブス）、遊撃ウィット（ロイヤルズ）、左翼キャロル（ダイヤモンドバックス）、中堅バクストン（ツインズ）、右翼ジャッジ（ヤンキース）、ＤＨシュワバー（フィリーズ）がスタメンに並べば、昨季の本塁打の合計は３２１発。今季の年俸総額は１億６９１５万ドル（約３４３億円）にもなる。

◆予想スタメン

１（遊）ウィット（ロイヤルズ）

２（右）ジャッジ（ヤンキース）

３（一）ハーパー（フィリーズ）

４（捕）ローリー（マリナーズ）

５（指）シュワバー（フィリーズ）

６（三）ブレグマン（カブス）

７（中）バクストン（ツインズ）

８（二）チュラング（ブルワーズ）

９（左）キャロル（ダイヤモンドバックス）

◆登録メンバー

▽投手 Ｐ・スキーンズ（パイレーツ）、Ｔ・スクバル（タイガース）、Ｌ・ウェブ（ジャイアンツ）、Ｃ・ホームズ（メッツ）、Ｋ・カーショー（元ドジャース）、Ｇ・ジャックス（レイズ）、Ｂ・ケラー（フィリーズ）、Ｎ・マクリーン（メッツ）、Ｍ・ミラー（パドレス）、Ｊ・ライアン（ツインズ）、Ｇ・スパイアー（マリナーズ）、Ｍ・ボイド（カブス）、Ｇ・ウィットロック（レッドソックス）、Ｇ・クレビンジャー（レイズ）、Ｄ・ベッドナー（ヤンキース）、M・ワカ（ロイヤルズ）

▽捕手 Ｃ・ローリー（マリナーズ）、Ｗ・スミス（ドジャース）

▽内野手 Ａ・ブレグマン（カブス）、Ｅ・クレメント（ブルージェイズ）、Ｇ・ヘンダーソン（オリオールズ）、Ｂ・チュラング（ブルワーズ）、Ｂ・ウィット（ロイヤルズ）、Ｂ・ハーパー（フィリーズ）、Ｐ・ゴールドシュミット（ヤンキースＦＡ）

▽外野手 Ａ・ジャッジ（ヤンキース）、Ｂ・バクストン（ツインズ）、Ｃ・キャロル（ダイヤモンドバックス）、Ｐ・クローアームストロング（カブス）、Ｋ・シュワバー（フィリーズ）