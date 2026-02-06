グラビアアイドルの新田妃奈（26）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「どんな場所でどんな撮影…？」とつづり、コンクリートの壁や、窓など、まだ工事途中とみられるような場所で、布面積が少ない白のビキニ姿でポーズをとる2ndDVD「えちえちプリンセス」（25年11月発売）カットを公開した。

また、別の投稿では「アームズマガジン表紙発売イベント、完売ハート イベントに来てくれた方ありがとうございました」と感謝の気持ちを記し、黒のビキニ水着姿で迷彩柄の上着を羽織ったショットをアップ。雑誌の表紙や、グッズなども披露した。

ファンやフォロワーからも「最高に美しい」「可愛くてセクシー」「かっこいい」「スタイル最高」「ナイスバディ」「凄すぎます」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。昨年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。