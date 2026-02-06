え、それ【ハニーズの服】なの！？ キレイめ派な40・50代に推せる♡「上品ブラウス」

きちんと感も華やかさも欲しい大人の装いには、【ハニーズ】のブラウスがちょうどいいかも。さりげないレース使いやアシンメトリーフリル、配色ディテールなど、日常にも少しかしこまったシーンにもなじみやすい上品なデザインが揃っています。今回は、キレイめ派の40・50代に推したい上品ブラウスをピックアップしてご紹介します。

袖口レースが映えるスタンドネックブラウス

【ハニーズ】「袖口レース使いブラウス」\2,680（税込）

スタンドネックと袖口のレース使いが特徴的なブラウス。ふんわりと広がるキャンディースリーブの袖口に、さりげなくレースをあしらっており、甘くなりすぎず上品な華やかさが魅力です。袖口はゴム入りで、腕をまくりやすいのもうれしいポイント。ほどよくハリのあるキレイめなツイル調生地で、オンオフどちらのシーンにもなじみやすそうな一枚です。

アシメフリルが主役の華やぎブラウス

【ハニーズ】「アシメフリルブラウス」\2,980（税込）

フロントにあしらわれたアシンメトリーなフリルが目を引くデザインブラウス。控えめながらも動きのあるフリルが、顔まわりをふわっと柔らかい印象に見せてくれそうです。衿元にはパール風ビーズがあしらわれていて、アクセサリーがなくとも首元が決まりやすいのもポイント。シンプルなパンツやタイトスカートに合わせるだけで、“ 主役級トップス”として活躍してくれるかも。

配色ディテールが利いたスキッパーブラウス

【ハニーズ】「配色スキッパーブラウス」\2,680（税込）

デコルテがキレイに見えそうなスキッパーネックに、ピンタックと配色ラインを利かせた一枚。前立て部分にさりげなく配色使いをプラスすることで、一枚で着ても地味見えしにくく、顔まわりに明るさと表情を添えてくれそうです。フロントにあしらわれた飾りボタンが女性らしいアクセントに。ジャケット合わせにも使いやすく、キレイめ派の通勤コーデにぴったりなアイテムです。

レースとスカラップ裾が美しい上品ブラウス

【ハニーズ】「レース使いブラウス」\2,680（税込）

フロント全面にあしらわれた繊細な花柄レースが目を引く、女性らしさたっぷりのブラウス。裾はスカラップデザインになっていて、タックアウトしてもサマになりやすいのが魅力。少しきちんとしたいお出かけや学校行事など “特別な日” にも活躍してくれそうな一枚です。

writer：A.satozaki