ナチュラル可愛いお部屋に♡【3COINS】使い勝手も抜群！「木製インテリア」

ナチュラルなワンポイントをお部屋にプラスしてくれそうな「木製インテリア」を、【3COINS（スリーコインズ）】で発見。木材を使用した素朴で可愛い見た目はもちろん、使い勝手も良く、一度使ったら手放せなくなるかも。お部屋の垢抜けを狙いたい時にもおすすめです。今回は、万年タイプの置き型カレンダー、見せる収納に役立つアクセサリーケースをご紹介します。

毎朝の習慣に、楽しみながら日付をチェック！

コロンとしたキューブのフォルムと木目模様が可愛い、「木製万年カレンダー」。公式サイトによると「天候や月日に合わせてパーツをコロコロ動かしながら、毎日楽しく日付を合わせられます」とのことで、毎朝の習慣として取り入れられそう。棚やデスク周りに置けば、お部屋をナチュラルに彩ってくれるはず。長く使える万年タイプで、コスパも◎ お値段は\550（税込）。

見せる収納でお気に入りを整理整頓！

お気に入りのジュエリーやアクセサリーを、お店のように見せながら収納できる「ウッドアクセサリーケース」。木目が映えるフレームで、ナチュラルな雰囲気が魅力です。ケースには細かく仕切りが付いており、種類ごとに分けて収納できる使い勝手の良さも嬉しいポイント。お値段は\2,200（税込）。これひとつでこまごまとしたジュエリー & アクセサリーをまとめて収納できるため、お手入れや管理もしやすいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@3coins_non様、@3coins_kuro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino