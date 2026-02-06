『DREAM STAGE』第4話 NAZEだけでなく、TORINNERまでも解散の危機を迎える
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第4話が、6日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
■第4話のあらすじ
ボーイズグループを集めたバラエティ番組の収録が行われる。ナム社長（ハ・ヨンス）はTORINNER（トリナー）のプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）と遭遇するや、本番中にもかかわらず大喧嘩！
まんまとジスの挑発に乗ってしまい「2週間後のＳＮＳのフォロワー数対決で負けたら、勝った方の望みを何でも1つ聞く」と約束をしてしまう。今さら「解散しろって言われたらどうしよう」と絶望するナムに、呆れる吾妻（中村倫也）。すると“日本芸能界の女帝”と恐れられる大手事務所会長・吉良富子（戸田恵子）から、ナムに電話が･･･。
富子は、TORINNERのド派手な宣伝に敵意を持ち、ナムに「一緒に戦いましょう」と提案してきたのだった。大喜びするナムだったが、それは富子が仕掛けた巧妙なワナだった･･･。吾妻も舌を巻く富子の策略により、NAZE（ネイズ）だけでなくTORINNERまでも解散の危機を迎える！
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
ボーイズグループを集めたバラエティ番組の収録が行われる。ナム社長（ハ・ヨンス）はTORINNER（トリナー）のプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）と遭遇するや、本番中にもかかわらず大喧嘩！
まんまとジスの挑発に乗ってしまい「2週間後のＳＮＳのフォロワー数対決で負けたら、勝った方の望みを何でも1つ聞く」と約束をしてしまう。今さら「解散しろって言われたらどうしよう」と絶望するナムに、呆れる吾妻（中村倫也）。すると“日本芸能界の女帝”と恐れられる大手事務所会長・吉良富子（戸田恵子）から、ナムに電話が･･･。
富子は、TORINNERのド派手な宣伝に敵意を持ち、ナムに「一緒に戦いましょう」と提案してきたのだった。大喜びするナムだったが、それは富子が仕掛けた巧妙なワナだった･･･。吾妻も舌を巻く富子の策略により、NAZE（ネイズ）だけでなくTORINNERまでも解散の危機を迎える！