SMエンタの練習生“SMTR25”、初のバラエティー番組出演15人プロフィール公開 日本出身メンバーも
SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティー番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（毎週金曜 後8：20※全8話）が、13日からABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送される。それに先立って、出演者15人のプロフィールが公開された。
『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティー番組。参加するのは、SMTR25の一部練習生をはじめ、未公開練習生も含めた計15人となる。年齢も国籍もさまざまな15人の生徒たちがWOOJEONG HIGH SCHOOLに入学。1990年代から2010年代までのK-カルチャーを体験しながら、デビューへのヒントを探していくタイムスリップ成長バラエティーとなっている。
生徒たちは3つの時代ごとに分かれたクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽、体育会や修学旅行、学園祭などの行事を実際に体験。教室や寮での共同生活、次々と与えられるミッションを通して、世代を超えた共感や、思いがけないケミストリーが生まれていく。
また、メインティザーも公開された。番組の世界観はもちろん、ステージ上では見ることができないメンバーたちのそれぞれのキャラクター性や、等身大で素の表情がぎゅっと詰まっている。SM ENTERTAINMENTのレジェンド・東方神起やSUPER JUNIORのメンバーがゲストとして登場する様子も映し出されており、大先輩からどのようなアドバイスや交流があるのかも見どころとなる。
【『応答せよ！僕らのハイスクール』参加メンバープロフィール】
名前／年齢（生年月日）／出身／血液型／MBTI
■1990年代チーム
ニコラス（NICHOLAS）／21歳（2004.12.27生）／アメリカ出身／A型／INTJ
カッショウ (KASSHO）／20歳（2006.01.20生）／日本出身／A型／INTP
ジャスティン（JUSTIN）／20歳（2006.01.27生）／日本出身／O型／ESFP
ヒョンジュン（HYUNJUN）／19歳（2006.02.12生）／韓国出身／A型／ENFP
ウリン（WOOLIN）／17歳（2008.11.19生）／韓国出身／O型／ISFP
■2000年代チーム
ハンビ（HANBI）／22歳（2003.10.24生）／韓国出身／AB型／INFJ
ソンハ（SONGHA）／21歳（2004.04.19生）／韓国出身／A型／ENTJ・ENTP
カチン（KACHIN）／18歳（2007.08.03生）／タイ出身／O型／ENTJ
サダハル（SADAHARU）／18歳（2007.09.14生）／日本出身／B型／ENTP
タタ（TATA）／17歳（2008.04.01生）、タイ出身／AB型／ESFP
■2010年代チーム
ダニエル（DANIEL）／20歳（2005.08.11生）／韓国出身／B型／INFP
ハルタ（HARUTA）／19歳（2006.03.05生）／日本出身／A型／ESFP
ハミン（HAMIN）／19歳（2006.08.05生）／韓国出身／O型／ENFJ
チャーリー（CHARLIE）／18歳（2007.05.26生）／タイ・イギリス出身／B型／ENFJ
ジェウォン（JAEWON）／17歳（2008.02.16生）／韓国出身／B型／ENFJ
