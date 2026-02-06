洗濯物をたたむ飼い主さん、その隣で柴犬さんが…。『洗濯物をたたむお手伝いをする簡単なお仕事です』とっても上手にお手伝いをするお姿が話題になっているのです。

ずっと見ていたくなるとっても可愛い光景は記事執筆時点で72万回を超えて表示されており、1.5万件のいいね、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『簡単なお仕事です』洗濯物をたたんでいたら、柴犬が隣で…まさかの『お手伝い』】

『簡単なお仕事です』洗濯物をたたむ飼い主さん→柴犬が隣で…

Xアカウント『@maru20180627』に投稿されたのは、柴犬「まる」くんのお姿。

この日、まるくんは『洗濯物をたたむお手伝い』という立派なお仕事に励まれていたのだそう。座って洗濯物をたたんでくれている飼い主さんにぴったりと寄り添い、スタンバイしていたといいます。

お手伝いをする光景が可愛すぎると話題に

ふわふわで、良いニオイがする自慢の頭を差し出したというまるくん。

飼い主さんはその上に洗濯物を広げて、テキパキとたたみ始めたのだそう。決して洗濯物を落とさず、飼い主さんの動きを邪魔することなく…完璧なサポートを繰り広げていたというまるくん。

その表情は真剣そのもので、『職人』『匠』を思わせる程の風格だったのだとか。

いつでも退くこともできるのに、決してその場所から動かず飼い主さんのお手伝いをしてくれるまるくんのお姿はあまりにもいじらしく、愛らしいもの。

『簡単なお仕事です』と言われているものの、実はまるくんにしかこなせない、立派なその働きぶりは多くの人々をほっこりと和ませることとなりました。

この投稿には「最後の香り付け工程かな」「絶妙な高さ 平たい頭で洗濯物を乗せやすくしている こんな優秀なお手伝いさんなかなかいないやろなぁ」「簡単そうに見えて職人技 時給１０００円です」「お利口さん」「かわいい」など多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊でのんびり屋さんの男の子♡

2018年6月生まれのまるくんは、とっても甘えん坊でのんびり屋、マイペースな男の子。

おもちゃで遊ぶ時も『手は使わない』という謎のルールを課しているなど、職人気質なところもあるのだとか。

洗濯物をたたむお仕事をしたり、飼い主さんのお散歩に付き合ってあげたり…日々忙しく、賑やかに楽しく過ごしているまるくんのお姿は、柴犬の魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@maru20180627」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。