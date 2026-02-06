子犬の寝言に反応する母犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で71万2000回再生を突破し、「寝言激しすぎて草」「誰に似たのかしら」「なにこの幸せな空間」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれたばかりの子犬が『寝言』を言った結果→聞いた母犬が…】

激しすぎる子犬の寝言

TikTokアカウント「camino.kennel」の投稿主さんは、北海道でハスキー、サモエドのブリーダーをやっているとのこと。今回紹介したのは、ある親子の日常の一幕です。

複数頭いた子犬のうち、1匹の子犬はとってもおしゃべりな性格だったそう。それは寝るときも変わらず、寝言をいう癖があったといいます。クンクン、キュンキュンと可愛い声で鳴く子犬は、天使のような可愛さ…♡

しかし、寝言はなかなか止まりません。あまりに激しすぎる寝言に、困惑してしまったのが…。

母犬のリアクションにキュン♡

子猫の寝言に驚いたのは、なんと母犬。子犬たちをそばに置いて寝かしつけているところでしたが、永遠に続く寝言に慌ててしまったのでしょう。何度も首を傾げて、不思議そうに子犬を見つめたのです。

もしかすると、「ミルクかな？お腹すいたのかな？おしっこかな？」と考えていたのかもしれません。愛情あふれる一幕に、見ているだけで心が温まります…。

最後は、親子の様子を撮影していた投稿主さんに目を向けて、ニッコリ。たくさんの人に愛されて、子犬たちもスクスク成長することでしょうね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「全部が幸せ空間すぎて愛おしい」「ちゃんと聞いてて可愛いw」「これ見てるうちの子も首傾げてますw」などさまざまなコメントが寄せられました。

おしゃべりな親子

子犬たちが寝静まった深夜、母犬はワオンワオンと甘え声。母とはいえ、投稿主さんに甘えたいときもあるようです。「構って～」と言わんばかりに、とってもおしゃべりになるといいます。

とはいえ、子犬の様子も気になる母犬。甘えん坊になりながらも、時折チラリと子犬たちのいる方をチェックしていたそうです。

母犬は、子犬たちが見ていないところではとってもおしゃべりなのだそう。寝言が激しい子犬さんも、もしかすると母犬に似ているのかもしれませんね。

TikTokアカウント「camino.kennel」には、わんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。親子の様子や子犬たちの可愛い姿をもっと見たい方は、ぜひチェックしてくださいね。

