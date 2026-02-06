「これはもう思いっきりビッシャビシャに…」五輪解説の高木菜那さん、現地ホテルに“唖然”「オリンピックらしい難題ですね」

高木菜那さんが驚きのホテルの様子を投稿した(C)産経新聞社

スピードスケート女子で五輪2大会連続メダルに輝いた高木菜那さんが自身のXを更新し、ミラノ・コルティナ五輪の解説のために現地入りしたホテルで驚いたことを明かしている。

【写真】「これはどうやってシャワーを浴びたら」高木菜那さんが驚いたホテルの様子をチェック

高木さんはXで「これはどうやってシャワーを浴びたら 床が水浸しにならずに済むのか… オリンピックの課題が また一つできてしまった…」と綴り、トイレとシャワーがカーテンだけで仕切られただけの部屋の様子の写真を投稿すると「皆様。良い方法求む」と、フォロワーに助けを求めていた。

これには「水浸し上等でシャワーを浴びる」「これはもう思いっきりビッシャビシャにしていい場所です」「これはもうシャワー競技ですね」「カーテン側を向いて、壁側にシャワーを浴びるしかない」「シャワーカーテンをもう少し長くすると、水はね防げるかもしれません」「オリンピックらしい難題ですね」と、さまざまな声が寄せられていた。

