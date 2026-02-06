チェコ野球協会は5日、公式X（旧ツイッター）を更新し、昨季まで巨人でプレーしたマレク・フルプ外野手（27）がメキシカンリーグのカリエンテ・デ・ドゥランゴと契約したことを発表した。

同協会は「マレク・フルプの次章」として、本人のコメントを紹介。「私はずっと、最高峰の一つのリーグである、リーガ・メヒカーナ・デ・ベースボールでプレーする機会を望んでいました。私はこの機会にワクワクしており、WBCの後にドゥランゴで仕事を始めるのが待ちきれません」と投稿した。

フルプはチェコ代表で出場した23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで佐々木朗希から左翼線二塁打を放ち“チェコのジャッジ”として注目された。24年9月に育成契約で巨人に加入し、25年7月にチェコ出身選手として初のNPB支配下契約を勝ち取った。同12日のDeNA戦（横浜）で初出場を果たしたが、1軍での安打を記録することはできず、2試合で5打数無安打。同月に左有鉤（ゆうこう）骨鉤骨折で離脱し、以降の1軍再昇格はなかった。

WBCチェコ代表にも選出されており、3月の1次ラウンドでは日本と同じプールCに入り、過去最高の成績を狙う。