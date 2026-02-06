会見にのぞむアリゾナ州ピマ郡のクリス・ナノス保安官＝5日/KGUN

（CNN）米テレビ番組司会者サバンナ・ガスリー氏の母親のナンシーさんがアリゾナ州の自宅からいなくなり、誘拐の疑いで捜査が行われている事件で、当局は依然としてナンシーさんの行方と容疑者を特定できていない。

当局は5日の会見で、身代金を要求する脅迫状が地元メディアや全国メディアに送られたが、ナンシーさんが生存していることを示すものはなく、犯人からその後の連絡はないことを明らかにした。

連邦捜査局（FBI）の捜査官によると、脅迫状には5日午後5時と9日とする二つの期限が記されているという。捜査官はまた、「偽の身代金要求」で1人が逮捕されたことも明らかにした。

同州ピマ郡のクリス・ナノス保安官は会見で、ナンシーさんの自宅の玄関で採取された血液がナンシーさんのものであることが判明したと明らかにした。ナノス氏はナンシーさん宅に何者かが強引に侵入した跡は見られないと述べ、一部の報道を否定した。

当局によると、ナンシーさんは1月31日に近くに住む家族の家を訪れ、午後10時前に家族がナンシーさんを自宅に送り届けた。午後9時50分にガレージのドアが閉まったことが確認されている。その後、1日午前1時47分に玄関のインターホンのカメラの接続が切れ、映像はないものの同2時12分にカメラのソフトウェアが人物を検知した。また、同2時28分にはナンシーさんのペースメーカーのアプリと電話の接続が切れたという。

家族が1日正午前にナンシーさん宅を尋ね、行方がわからなかったことから警察に通報した。

当局はナンシーさんの発見と、事件に関与した人物の逮捕につながる情報の提供者に懸賞金5万ドル（約780万円）を支払うと発表した。