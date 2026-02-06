モデルで、レースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が6日までに自身のSNSを更新。ミニワンピのゴルフ・ラウンドガール姿を披露した。

「前澤杯ラウンドガール募集中 とーーっても楽しかったな あと3日で締め切りだよ急げ」とつづり、昨年の前澤杯でのピンクのミニワンピのラウンドガール姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「お美しいです。可愛いです。綺麗です」「可愛くて素敵です」「顔小さいね ほんと可愛い」「ピンクの服ほんと似合うーーーー」「ピンク とても似合って、NICE ステキなphotoありがとう」などの声が寄せられている。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、Kー1でラウンドガールも務めている。

今年1月9〜11日に千葉・幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」に輸入車の販売やカスタムを手掛ける「MCCーComplete」のキャンペーンガールとして参加し、下半身のみを撮影されたとしてSNSで“盗撮被害”を訴えて話題になった。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。