µÈËÜ¶½¶È¸µ²ñÄ¹¤ÎÂçºêÍÎ»á¡¡¿¹ÅÄ·òºî¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë£±£¶²ó¤âºÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µµÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹¤Ç°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö£í£ï£ô£è£å£ò¡¡£è£á¡¥£è£á¡Ê¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Ï¥Ï¡Ë¡×¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ëÂçºêÍÎ»á¡Ê£·£²¡Ë¤¬ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ·òºî¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¿¹ÅÄ·òºî¥¢¥ï¡¼¡¡¿ÍÀ¸¥±¥ó¥µ¥¯Áë¡×¡Ê£²·î£²£±¡¢£²£¸Æü¡¢¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÅÔÆâ¤Ç¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤ÈÂçºê»á¤Ï½é´é¹ç¤ï¤»¡£Âçºê»á¤Ï¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¿ÍÀ¸£´£¶Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë£±£¶²ó¤âºÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä¤½¤ì¤¬¼«Ëý¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥¢Á´³«¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Âçºê»á¤Ï£±£¹£µ£³Ç¯¤ËÂçºå¡¦ºæ»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£´ØÀ¾Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¢¿¦¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¥×¥í¤ÎÎÙ¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤Ã¤¿µÈËÜ¶½¶È¤ÎÊç½¸¤ò¸«¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤«¤éÍÄ¾¯»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î±Æ¶Á¤ò£±£°£°¡ó¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡££³Ç¯Á°¤Î£²£°£²£³Ç¯¤Ë¤ÏµÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ñÄ¹¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¬ËÜ¼ÒÄ¹¤À¤±¤Ë¡Ø¤â¤¦¼¤á¤ë¤ï¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£·£°ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡È½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£