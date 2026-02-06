正六角形の中に描かれた三角形をすべて見つけ出す、観察力と集中力を試すクイズです。一見すると非常に単純な図形ですが、重なりや合体した形を見落としていないか、最後まで気を抜けません。

写真拡大

図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！

今回は、正六角形の中心から頂点に向かって線が引かれた、車輪のような形の問題です。パッと見て数え終わった後、もう1度落ち着いて確認してみてくださいね。

問題：三角形は何個ある？

図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。

ヒント：中心から伸びる線で区切られた「1つずつの三角形」を数えてみてください

答えを見る






正解：6個

正解は「6個」でした。

▼解説
図形を整理して数えると、次のようになります。

・内部の小さな三角形：6個
（中心点から各頂点に向かって引かれた線により、正六角形は6つの合同な正三角形に分割されています）

・合体した三角形：0個
（この図形では、隣り合う三角形を2つ組み合わせると「ひし形」になり、3つ組み合わせると「台形」になります。新しく三角形が形成される組み合わせはありません）

したがって、合計は 6個 になります。

「もっと隠れているのでは？」と深読みしてしまった人もいるかもしれませんが、多角形の性質を正確に捉えることも、脳にとって非常に良いトレーニングになります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)