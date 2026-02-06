【図形クイズ】1分ですっきり！ 三角形は全部で何個ある？ シンプルだけど正確さが試される問題
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は、正六角形の中心から頂点に向かって線が引かれた、車輪のような形の問題です。パッと見て数え終わった後、もう1度落ち着いて確認してみてくださいね。
ヒント：中心から伸びる線で区切られた「1つずつの三角形」を数えてみてください
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
図形を整理して数えると、次のようになります。
・内部の小さな三角形：6個
（中心点から各頂点に向かって引かれた線により、正六角形は6つの合同な正三角形に分割されています）
・合体した三角形：0個
（この図形では、隣り合う三角形を2つ組み合わせると「ひし形」になり、3つ組み合わせると「台形」になります。新しく三角形が形成される組み合わせはありません）
したがって、合計は 6個 になります。
「もっと隠れているのでは？」と深読みしてしまった人もいるかもしれませんが、多角形の性質を正確に捉えることも、脳にとって非常に良いトレーニングになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
