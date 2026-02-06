「適任すぎるだろ」ムキムキ俳優、バキステ・花山薫のビジュアルを公開！ 「ぴったりで腰抜かした」
俳優でプロレスラーの桜庭大翔さんは2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。舞台『刃牙 THEGRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー』への出演を報告し、演じる花山薫のビジュアルを公開しました。
【画像】「適任すぎる」花山薫役のビジュアル
ファンからは「すっ、すげぇ」「適任すぎるだろ」「ぴったりで腰抜かした」「全く文句の出ない花山薫だ…」「ゴリマッチョすぎ」「貫禄出ててめっちゃいい」などの声が寄せられました。
「全く文句の出ない花山薫だ…」桜庭さんは「『刃牙 THEGRAPPLER STAGE2 ー最凶死刑囚編ー』 花山 薫を演じさせていただきます」とつづり、2枚の画像を投稿。1枚目に自身が演じる花山薫のビジュアルを載せました。原作とそん色のない体の大きさで、とても再現度が高いです。
「花山のパンチを実際にプロレスでも使ったりしてます」同日の別の投稿では「花山のパンチを実際にプロレスでも使ったりしてます」とつづり、自身のプロレス中の動画も公開した桜庭さん。花山薫の得意技であるパンチで対戦相手をリングマットに沈めています。ファンからは「これは花山薫だわ」「この世で唯一、自認花山薫が許される人」「めちゃカッコイイな」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)