原日出子、“ご近所シスターズ”らとホームパーティー エプロン姿＆豪華手料理披露に「素敵な食事会」「めちゃ美味しそう」
俳優の原日出子（66）が3日、自身のインスタグラムを更新。近所の友人らと楽しんだホームパーティーで振る舞った豪華手料理を披露した。
【写真多数】「めちゃ美味しそう」原日出子が披露したホームパーティーでの“豪華料理”の数々
原は「月曜日の会は 不定期ですが ご近所シスターズのお楽しみになりました なにしろ 大将が 美味しいおつまみを あれこれ作って来てくれるので 普段いただけないものに みんなワクワク」と説明。
「昨日は 大好きなお友達もお声かけしたので 私も 色々作りました とにかく楽しく 美味しく みんなで ワハハと笑いながら 飲んで食べる会w 私の元気の源です」とコメントし、手作りのにんじん料理や煮込み、魚料理、揚げ物など大量の料理が並んだ豪華食卓の写真や、エプロン姿の原が実際にキッチンに立つ動画が添えられ、温かな雰囲気が伝わる内容となっている。
コメント欄には「原さん可愛い 料理も美味しそうですね」「すごいー めちゃ美味しそう」「凄い豪華!!体調無理せず頑張ってください」「原さんエプロン姿可愛いですね」「素敵な食事会!!いいね！」「いつまでもお若くて美しい」「日出子さんの笑顔がやっぱり絶品ですね」といった声が寄せられている。
