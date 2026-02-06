『葬送のフリーレン』るかっぷにしょぼしょぼ「フリーレン」と「ヒンメル」がセットで登場
メガハウスは、『葬送のフリーレン』より「るかっぷ 葬送のフリーレン フリーレン しょぼしょぼVer.＆ヒンメル セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「るかっぷ 葬送のフリーレン フリーレン しょぼしょぼVer.＆ヒンメル セット【限定座布団付き】」(9,350円)
「るかっぷ」シリーズに、TVアニメ『葬送のフリーレン』より「フリーレン しょぼしょぼVer.」と「ヒンメル」がセットで登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
