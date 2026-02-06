肥満から抜け出すための食事の鉄則 食べたら太る「NG30食品」とは【カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣】

太る食品を知らないから肥満から抜け出せない

本書でお伝えしているのは「3日坊主ダイエット」。つまり、3日ダイエットしたら1日お休み、好きなものを食べていい日が待っています！ダイエット挫折あるあるの3日坊主を推奨しているのです。ぜひ、心のハードル低く気軽に始めてくださいね。

ダイエットの日の食事として適切なのは先述の通りベース食（書籍22ページ）。対して、控えてほしい食事を「娯楽食」と呼びます。娯楽食の内訳は下の「最凶に太りやすい『NG30食品』」。おいしいものばかりですよね。私も大好きです。

大切なことは、これらを食べ続けないこと。娯楽食を食べるのを禁止するのではなく、食べてよい日を決めるのです。お休みの日には娯楽食を食べてストレスを解消しましょう。

さて、普段の生活の中で娯楽食を見極めやすくなるよう特徴を挙げると3つあります。

①糖質が多い

②脂質が多い

③高糖質✕高脂質の組み合わせ

これらは体が本来求める食品ではないのにもかかわらず、食べると「もっと食べたい！」と欲求が加速する傾向があるのが厄介なところ。太っている方の食事は、8~10割をこの娯楽食が占めていることが多いのも事実です。

最凶に太りやすい「NG30食品」

単品料理 ・ラーメン（特に豚骨系）

・カレーライス

・丼もの（カツ丼、天丼、牛丼など）

・ハンバーガー（特にてりやき系）

・ピザ

・パスタ（特にクリーム系）

・オムライス

・粉もの（お好み焼き、たこ焼きなど） 揚げ物 ・フライドポテト

・コロッケ

・天ぷら

・トンカツ（特にロース）

・揚げパン（特にカレーパン）

・アメリカンドッグ

スイーツ ・ケーキ

・和菓子（特に団子やおはぎなどの米系）

・ドーナツ

・菓子パン

・アイスクリーム おやつ ・クッキー

・チョコレート

・ポテトチップス

ドリンク・お酒 ・甘いドリンク、甘いお酒（甘いジュース、カフェオレ、梅酒、カクテルなど）

・エナジードリンク

・スポーツドリンク

・ビール

・日本酒 その他 ・中華まん

・加工肉（ベーコン、ソーセージなど）

・インスタントラーメン

まとめ

「NG30食品」 は食べないのではなく食べてもよい日を決める。

【出典】『カラダが変われば人生が変わる 一生痩せ体質になるすごい習慣』著：治療家・ダイエットコーチ 野上 浩一郎