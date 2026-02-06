東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.91 高値185.50 安値184.56
186.36 ハイブレイク
185.93 抵抗2
185.42 抵抗1
184.99 ピボット
184.48 支持1
184.05 支持2
183.54 ローブレイク
ポンド円
終値212.50 高値214.31 安値211.79
216.46 ハイブレイク
215.39 抵抗2
213.94 抵抗1
212.87 ピボット
211.42 支持1
210.35 支持2
208.90 ローブレイク
スイス円
終値201.85 高値202.34 安値201.44
203.21 ハイブレイク
202.78 抵抗2
202.31 抵抗1
201.88 ピボット
201.41 支持1
200.98 支持2
200.51 ローブレイク
豪ドル円
終値108.77 高値109.96 安値108.67
110.89 ハイブレイク
110.42 抵抗2
109.60 抵抗1
109.13 ピボット
108.31 支持1
107.84 支持2
107.02 ローブレイク
NZドル円
終値93.43 高値94.27 安値93.42
94.84 ハイブレイク
94.56 抵抗2
93.99 抵抗1
93.71 ピボット
93.14 支持1
92.86 支持2
92.29 ローブレイク
カナダドル円
終値114.55 高値114.92 安値114.48
115.26 ハイブレイク
115.09 抵抗2
114.82 抵抗1
114.65 ピボット
114.38 支持1
114.21 支持2
113.94 ローブレイク
